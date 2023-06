Danilo Petrucci zeigte die beste Leistung des Jahres

Rechtzeitig zu seinem Heimrennen in Misano präsentiert sich Superbike-WM-Rookie Danilo Petrucci stark verbessert und beendete den Trainingsfreitag als starker Dritter. Wie sehr verzerrt seine Reifenwahl das Bild?

Platz 5 im ersten Rennen in Indonesien ist Danilo Petruccis bestes Ergebnis in der Superbike-WM, meistens ist der Italiener aus dem Team Barni Spark Ducati auf den Plätzen 8 bis 12 zu finden.

Als er sich mit der zweitschnellsten Zeit im FP2 auf Platz 3 der kombinierten Zeitenliste katapultierte, im FP1 war er nur 13., feierte sein Team, als wäre das bereits das Qualifying gewesen. Es war offensichtlich: Allen bei Barni fiel eine Riesenlast von den Schultern. Endlich kann der langjährige MotoGP-Fahrer und zweifache GP-Sieger auch mit dem Superbike ansprechende Leistungen zeigen.

«Und das, obwohl wir nicht hier beim Testen waren», erzählte Petrucci in kleiner Medienrunde. «Ich hatte von Anfang an eine gute Abstimmung, auch wenn ich noch etwas in der Beschleunigung strauchle. Ich weiß aber, dass die Reifen hier lange durchhalten, selbst die weichste Mischung. Ich fuhr mit dem Qualifyer fast eine Rennsimulation für das Superpole-Race und es war okay. Meine schnellste Runde war die siebte. Ich weiß nicht, wer alles mit dem Qualifyer-Reifen fuhr. Wobei das ja kein richtiger Qualifyer ist, weil er das Superpole-Race durchhalten wird. Und letztlich habe ich immer noch dasselbe Problem: Wir stecken einen neuen Hinterreifen rein, ich kann meine Rundenzeit damit aber nicht verbessern. Ich wundere mich nach wie vor, wie das sein kann.»

«Ich weiß, dass es hart wird, aber ich peile hier in den Rennen die Top-5 an», hielt der 32-Jährige fest. «Ob es für einen Podestplatz reichen wird, kann ich noch nicht sagen. Die Top-5 wären bereits sehr gut. In Barcelona waren wir weit weg, jetzt stehen wir besser da. Während des Mugello-Tests konnten wir verschiedene Settings versuchen, mit denen ich mich auf dem Motorrad wohler fühle – vor allem beim Bremsen. Jetzt habe ich mehr Spielraum und kann eher so fahren, wie ich das mag. Ich bin zuversichtlich, dass uns ein Schritt gelungen ist, der uns auch für den Rest der Saison hilft. Ich bin zufrieden, auch wenn Alvaro eine Nummer für sich ist.»

Weltmeister Bautista fuhr in 1:33,825 min im FP2 am Nachmittag bei fast 50 Grad Asphalttemperatur die schnellste Zeit des Tages und war in dieser Session um 0,451 sec schneller als der Zweite. In der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 liegt der Spanier 0,329 sec voraus.