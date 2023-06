Garrett Gerloff (6./Bonovo action) bester BMW-Pilot

Garrett Gerloff erweist sich für Bonovo action immer mehr als Glücksgriff. Beim Superbike-Meeting in Misano sorgte der 27-Jährige am ersten Trainingstag als Sechster für gute Laune im deutschen BMW-Team.

Garrett Gerloff wird zunehmend zur Referenz bei BMW. In Barcelona brachte der Bonovo action-Pilot in allen drei Rennen die beste M1000RR ins Ziel und ist auch in der Gesamtwertung der beste BMW-Pilot. Den ersten Trainingstag in Misano beendete Gerloff auf Platz 6 mit 0,785 sec Rückstand und war damit erneut das Aushängeschild des bayerischen Herstellers.

«Im ersten Training hatten wir zuerst etwas Probleme mit der Elektronik und als wir am Ende den SCX-Reifen verwendeten, hatte sich das erledigt. So konnte ich bessere Rundenzeiten fahren und in der Zeitenliste weiter nach vorn kommen», schilderte der 27-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ähnlich war es am Nachmittag, als wir zuerst mit gebrauchten Reifen fuhren und am Ende mit frischen Reifen einen ordentlichen Long-Run absolvierten.»

Hilfreich war der zweitägige Misano-Test, auch wenn die Bedingungen am 11./12. Mai kühler waren als jetzt am Rennwochenende.

«Der Test lief gut, da waren wir auch in den Top-8. Ich fühle mich gut auf dem Motorrad, allerdings hat die Strecke jetzt etwas weniger Grip als beim Test. Um das auszugleichen, fahre ich das Bike ein wenig anders. Es ist in Ordnung und ich denke, wir machen das Beste aus unseren Möglichkeiten», erklärte Gerloff. «Natürlich war es hilfreich, dass wir beim Test an der Abstimmung etwas probieren konnten, was sich als positiv erwies. Ich muss aber auch sagen, dass die Zusammenarbeit mit meinem Elektronik-Ingenieur Andy und Cheftechniker Les ausgezeichnet ist und wir eine gute Richtung eingeschlagen haben. Das gesamte Umfeld im Team ist großartig! Mein Gefühl mit dem Bike wird immer besser und es fühlt sich gut an, solche Fortschritte zu haben.»