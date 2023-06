Misano, FP3: Ducati überragend, Öttl starker Fünfter

Superbike-WM-Leader Alvaro Bautista dominierte nach dem Trainings-Freitag auch das FP3 am Samstagmorgen in Misano und fuhr 0,245 sec schneller als sein Aruba-Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi auf Platz 2.

Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) ist im FP2 am Freitagnachmittag bei fast 50 Grad Celsius Asphalttemperatur in 1:33,825 min die überragende Bestzeit gefahren. Damit war der Spanier nur eine halbe Sekunde langsamer als bei seinem Pole-Rekord aus dem Vorjahr (1:33,328 min).

© Gold & Goose Willkommen zum Training in Misano © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Luca Vitali Zurück Weiter

Im dritten freien Training am Samstagmorgen ab 9 Uhr setzte sich Bautista nach zehn Minuten mit 1:33,466 min mit einer halben Sekunde Vorsprung an die Spitze. Zum Ende der 30 Minuten lag der Spanier mit 1:33,352 min um 0,245 sec vor dem Zweiten, Teamkollege Michael Rinaldi, und fuhr auf dem Niveau des Pole-Rekords.

Rekordchampion Jonathan Rea war am Freitag auf Platz 9 gestrandet und sagte anschließend: «Es war schwierig, auf Touren zu kommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das Motorrad optimal nutzen. Wir sind ziemlich weit weg, die anderen sind im Moment viel schneller, also haben wir Arbeit vor uns. Wir sind nicht schnell genug, ich fühle mich nicht übermäßig konkurrenzfähig. Wenn ich mir die Pace von Alvaro anschaue, dann sehe ich gleich, wie langsam wir im Vergleich sind.»

Bei deutlich kühleren Bedingungen im FP3, die Luft hatte 22 und der Asphalt 32 Grad Celsius, funktionierte die Kawasaki besser und Rea wurde Dritter.

Der Deutsche Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati rückte im Gegensatz zum Freitag mit einem Qualifyer aus und verbesserte sich damit vom 14. auf den starken fünften Platz.

Der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) hat mit Platz 4 im FP1 stark begonnen, von den 45 Minuten des zweiten Trainings verpasste er nach einem Sturz aber die meiste Zeit und fiel in der kombinierten Zeitenliste auf Platz 8 zurück. Im FP3 landete der zweifache Supersport-Champion auf Position 11.

Der WM-Zweite Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) fuhr einen Long-run und wurde Neunter.

Iker Lecuona brachte die beste Honda auf Platz 10, Scott Redding die schnellste BMW auf Rang 13.

Garrett Gerloff, als Sechster am Freitag bester BMW-Fahrer, schmiss seine M1000RR gleich zu Beginn in den Kies, womit seine Session beendet war. Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha) stürzte zehn Minuten vor Schluss in Kurve 6.

Wie immer in den freien Trainings gilt: Die Zeiten haben nur bedingte Aussagekraft, weil die Teams verschiedene Strategien verfolgen und die Fahrer mit unterschiedlichen Reifentypen ausrücken.

Ergebnisse Superbike-WM Misano, FP3:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:33,352 min

2. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,245 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,603

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,717

5. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,785

6. Axel Bassani (I), Ducati, +0,794

7. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,871

8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,876

9. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,894

10. Iker Lecuona (E), Honda, +0,903

11. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,017

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,106

13. Scott Redding (GB), BMW, +1,355

14. Xavier Vierge (E), Honda, +1,417

15. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,438

16. Loris Baz (F), BMW, +1,838

17. Tom Sykes (GB), BMW, +2,192

18. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +2,221

19. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +2,572

20. Luca Vitali (I), Kawasaki, +2,766

21. Gabriele Ruiu (I), BMW, +2,820

22. Isaac Vinales (E), Kawasaki, +3,150

22. Tito Rabat (E), Kawasaki, +3,480

24. Garrett Gerloff (USA), BMW, +3,578

25. Ryo Mizuno (J), Honda, +3,883