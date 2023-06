Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu (3.) sah nur Ducati

Das erste Rennen der Superbike-WM 2023 in Misano nahm mit dem Sieg von Ducati-Star Alvaro Bautista den erwarteten Ausgang. Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu fühlte sich von der V4R förmlich umzingelt.

In den Trainings und in der Superpole deutete sich bereits an, dass Ducati den ersten Superbike-Lauf in Misano dominieren würde. Einzig Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu konnte eine ähnliche Pace fahren, doch bei den heißen Bedingungen war auch der Weltmeister von 2021 im ersten Rennen chancenlos. Nach 20 Runden kreuzte der 26-Jährige mit neun Sekunden Rückstand auf Álvaro Bautista und 3,8 sec auf seinen Teamkollegen Michael Rinaldi als Dritter die Ziellinie.

Razgatlioglu war Zweiter der Superpole, fiel aber bereits in Runde 1 hinter Rinaldi zurück. «Es hätte nichts geändert, wenn ich ihn zurück überholt hätte. Ducati ist bei den heißen Bedingungen sehr stark – nicht nur die von Álvaro und Michael, alle Ducati sind bei Hitze stark», betonte der Yamaha-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Beim Test hatte ich hier ein perfektes Gefühl auf dem Bike, aber jetzt haben wir andere Bedingungen und die Yamaha funktioniert nicht mehr so gut. Der Hinterreifen baute sehr früh ab.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Misano, Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi & Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista führt das Feld an © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Ryo Mizuno © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter & Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi, Álvaro Bautista & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Als WM-Zweiter liegt Razgatlioglu bereits 78 Punkte hinter WM-Leader Bautista zurück. Dass der Weltmeister nachlassen wird, erwartet der Türke nicht. «Die Ducati ist für 2023 noch einmal besser geworden und Álvaro fährt hervorragend, das Paket funktioniert für ihn und er kann jedes Rennen auf jeder Strecke gewinnen», ätzte Razgatlioglu. «In diesem Rennen sah ich nur Ducati – vorne Álvaro und Michael und Petrucci folgte dicht hinter mir, dahinter Bassani. Ich hatte Glück, dass ich Dritter wurde.»

Laut Vorhersage könnte sich das Wetter am Sonntag ändern. «Ich hoffe, dass es etwas kühler ist, dann werde ich versuchen zu gewinnen. Möglicherweise regnet es sogar. Wenn sich das Wetter ändert, könnten wir stärker sein und ich habe eine Chance», grübelte Razgatlioglu.