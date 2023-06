Misano: Domi Aegerter biss sich an Rea die Zähne aus

19 von 20 Runden lag Domi Aegerter im ersten Superbike-Rennen in Misano hinter Jonathan Rea und fand keinen Weg vorbei. «Mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, würde ich ihn schlagen», sagt der Yamaha-Pilot.

Dominique Aegerter fuhr zwar ab der zweiten Runde hinter Jonathan Rea, doch erst ab Rennmitte klebte der Schweizer dem sechsfachen Weltmeister am Hinterrad. Ihr Duell um Platz 5 war mit das Interessanteste, was das erste, ereignisarme Superbike-Rennen in Misano zu bieten hatte. Weltmeister Alvaro Bautista fuhr ebenso souverän auf Platz 1, wie dessen Aruba-Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi Zweiter und Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) Dritter wurde.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Misano, Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi & Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista führt das Feld an © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Ryo Mizuno © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter & Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi, Álvaro Bautista & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Von einem Kampf zwischen Rea und Aegerter zu reden, wäre übertrieben. Denn nur in der vorletzten Runde war der Rohrbacher kurz am Nordiren vorbei, ansonsten folgte er ihm wie ein Schatten.

«Ich fuhr lange hinter ihm und konnte einiges lernen», erzählte Aegerter, der als Sechster den Zielstrich kreuzte, in kleiner Medienrunde. «Jetzt weiß ich, wie er fährt und es macht, dass er vorne bleibt. Ich habe drei oder viermal probiert ihn zu überholen, war aber am Limit. Ich musste weitgehen und er konnte kontern. Mir fehlte es etwas an Vertrauen fürs Vorderrad. Und er war an einigen Stellen etwas schneller als ich, dadurch gab es den Ziehharmonikaeffekt. Und an Stellen, wo man leicht überholen kann, im fünften Gang aus dem Windschatten heraus, hatte ich zu wenig Beschleunigung, um mich neben ihn zu setzen. Hätte ich die heute gesammelte Erfahrung bereits gehabt, hätte ich ihn überholen und auch vor ihm bleiben können.»

«Ich hätte ihn früher überholen sollen», fasste der GRT-Yamaha-Pilot sein Rennen zusammen. «Zehn Runden vor Schluss war ich an ihm dran. Dann hätte ich ihn überholen und zufahren sollen. Aber ich war mir nicht sicher, wie mein Hinterreifen reagieren würde, weil ich am Freitag keine Zeit hatte für einen Long-run.»

Aegerter qualifizierte sich für den siebten Startplatz. Für das Sprintrennen am Sonntagvormittag hat er sich die Top-6 zum Ziel gesetzt, um im zweiten Hauptrennen aus der zweiten Startreihe losfahren zu dürfen. «Im Sprintrennen geht es immer chaotisch zu, weil jeder in die Top-9 will, um Punkte zu bekommen», hielt der WM-Siebte fest. «In Barcelona konnte ich als Sechster mein bestes Ergebnis holen, hoffentlich kann ich das verbessern.»