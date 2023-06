Toprak Razgatlioglu (Yamaha): «Es wird langweilig!»

Die Überlegenheit von Álvaro Bautista (Ducati) in der Superbike-WM 2023 macht seine Gegner ratlos. Beim Meeting in Misano sprach Toprak Razgatlioglu (Yamaha) aus, was viele Fans denken.

Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista dominierte in Misano mit der Pole-Position und drei weiteren Siegen, der Vorsprung des Ducati-Piloten in der Gesamtwertung beträgt nach nur fünf Saisonmeetings bereits 86 Punkte auf den WM-Zweiten Toprak Razgatlioglu. Der Yamaha-Star ist momentan der Einzige, der den Spanier hin und wieder in Positionskämpfe verwickeln kann.

So geschehen am Sonntag im Superpole-Race, als sich die beiden Ausnahmekönner bis zum Abbruch in Runde 7 ein spannendes Duell lieferten – aber auch das endete mit einem Bautista-Sieg. Deutlicher verlief der zweite Lauf, als Bautista einsam an der Spitze fuhr und Razgatlioglu ihn nicht einmal mehr auf der Zielgeraden sah. Stattdessen kämpfte der 26-Jährige mit dem zweiten Ducati-Werkspiloten, Michael Rinaldi, bis zu dessen Sturz um Platz 2.



«Die Pace im zweiten Lauf war sehr hoch, letztlich bin ich Michael nur gefolgt. Álvaro war noch stärker. Ich teile mir das Rennen generell ein, dass ich in den letzten Runden kämpfen kann. Michael zu folgen war schon nicht einfach, weil sein Motorrad auf der Geraden unheimlich schnell ist und auch über eine hervorragende Traktion verfügt. Er konnte in jeder Kurve eine enge Linie fahren und ans Gas gehen, ich musste mich an den Grip herantasten», schilderte der Türke. «Am Ende wurde ich Zweiter. Schade, dass er in Kurve 1 stürzte. Ich spürte die Berührung und sah ihn im Kiesbett. Vielleicht machte er einen Fehler, ich weiß es nicht. Er ist stark in das Wochenende gestartet, aber es endete nicht gut für ihn.»

Abgesehen von Bautista war Razgatlioglu in Misano der einzige Teilnehmer, der in allen drei Rennen auf dem Podium stand.



«Grundsätzlich kann ich mit zwei zweiten und einem dritten Platz zufrieden sein, allerdings stehen solche Platzierungen normalerweise nicht auf meiner Liste – ich bin auf Siege fokussiert», betonte Toprak. «Ich hoffe, in Donington können Johnny und ich mit Álvaro kämpfen. Die Fans finden es sicher langweilig, wenn Álvaro immer alleine vorn wegfährt. Ich finde es zumindest öde und wenn ich im Rennen nicht kämpfen kann, wird mir langweilig. Alleine meine Runden zu fahren, ist nicht mein Stil und so sollte es auch nicht sein.»