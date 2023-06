Unfallopfer Domi Aegerter: «Das tat viel mehr weh»

Weil er im Sprintrennen am Sonntagvormittag von Danilo Petrucci abgeräumt wurde, musste Domi Aegerter im zweiten Superbike-Hauptrennen in Misano von Startplatz 11 losfahren. Auf dieser Position kam er auch ins Ziel.

Die Top-9 des Superpole-Races bilden die ersten drei Startreihen für das zweite Hauptrennen am Sonntagnachmittag. Weil Dominique Aegerter in diesem von Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) aus dem Weg geräumt wurde und dabei auch noch seinen GRT-Kollegen Remy Gardner mitriss, verschlug es ihn von seinem ursprünglichen Startplatz 7 zurück auf Grid-Position 11.

Auf diesem Platz kam der Schweizer auch ins Ziel – 27,5 sec hinter dem überragenden Sieger Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati).



«Der Sonntag verlief ein bisschen unglücklich», urteilte Aegerter, der in der Gesamtwertung um einen Platz auf den siebten zurückfiel. «Ich hatte einen guten Start ins Sprintrennen, stürzte aber in der zweiten Kurve ohne eigenes Verschulden. Das war ein schwerer Schlag für das Team, denn auch Remy war betroffen. Glücklicherweise sind wir beide unverletzt geblieben. Was viel mehr weh tat, war die Tatsache, dass ich für das zweite Rennen von weiter hinten starten musste, und wie zu erwarten war, ging es in den ersten paar Runden drunter und drüber. Es war unglaublich schwierig zu überholen, außerdem schwand mein Selbstvertrauen ein wenig.»

«Von da an war es ein enttäuschendes Rennen, denn wir waren sehr zuversichtlich, eine Rolle in den Top-Ten zu spielen», ergänzte der Rohrbacher. «Aber wir konnten unser Potenzial nicht abrufen. Dennoch haben wir an diesem Wochenende unsere Stärken gezeigt, wie auch im ersten Rennen. Darauf müssen wir aufbauen. Deshalb ein großes Dankeschön an mein Team, das wieder einen fantastischen Job gemacht hat. Das Motorrad war für das zweite Rennen perfekt vorbereitet. Es ist schade, dass der Erfolg ausblieb. Es wäre ein schöner Abschluss für dieses stressige Wochenende gewesen. Es waren viele Fans und auch Sponsoren des Teams hier, die uns unglaublich unterstützt haben. Vielen Dank dafür.»