Jonathan Rea (5./Kawasaki): «Jeder Sieg war leichter»

Dass das Superbike-Meeting in Misano für Kawasaki eine enorme Herausforderung sein würde, ahnte Jonathan Rea bereits im Vorfeld. Nur knapp holte der Rekordweltmeister im ersten Lauf den fünften Platz.

Bei annähernd 50 Grad Celsius Asphalttemperatur war Kawasaki klar, dass man es in Misano schwer haben würde. Schon am Freitag war nicht nur Seriensieger Álvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) für Jonathan Rea unerreichbar, sondern auch der zweite Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi sowie die Ducati-Privatiers Danilo Petrucci und Axel Bassani waren vor dem Rekordweltmeister platziert.

Der Samstag lief nicht besser. In der Superpole auf Startplatz 5 war Rea im erste Rennen zu Beginn angriffslustig unterwegs und verbesserte sich am Start vorbei an Bassani auf die fünfte Position, aber der Italiener konterte wenig später. Nach kaum fünf Runden war der Zug nach vorn für den Nordiren bereits abgefahren.

«Am Anfang fühlte ich mich recht gut», erklärte Rea. «Das Motorrad funktionierte und ich hatte das Gefühl, dass mein Tempo in Ordnung war. Als ich meinen Rhythmus fuhr und die Reifen etwas abbauten, musste ich jedoch ganz anders fahren – und das hat nicht funktioniert! Das Motorrad fühlt sich mit Grip wie ein anderes Motorrad an. Wenn der Grip nachlässt, benötige ich eine andere Abstimmung, um einen Vorteil zu haben, wenn die Reifen anfangen zu rutschen.»

Fortan bekam es Rea mit Dominique Aegerter (Yamaha) zu tun, der dem sechsfachen Weltmeister ab Rennmitte am Hinterrad klebte. Der Schweizer folgte dem 118-fachen Rennsieger wie ein Schatten, suchte aber lange vergeblich nach einer Überholmöglichkeit. Erst in den letzten Runden blies der Superbike-Rookie zum Angriff. Aegerter kam zweimal an Rea vorbei, der aber beide Male den fünften Platz verteidigen konnte.

«Ich sagte zu meiner Crew, dass ich noch nie so hart um einen Rennsieg gekämpft habe wie um diesen fünften Platz. Am Ende des Rennens haben Aegerter und ich einige Male die Plätze getauscht», stöhnte der 36-Jährige. «Wir haben eine Idee, wie wir das Problem beheben können, aber das wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Es ist also frustrierend.»

Am Sonntag soll es kühler werden, ab der Mittagszeit droht zudem Regen. Dann würde sich das Blatt zugunsten von Rea wenden.