Petrucci torpediert Lecuona: Beide im Medical-Center

Das Superpole-Race der Superbike-WM in Misano wurde nach einer Kollision von Danilo Petrucci (Barni Ducati) und Iker Lecuona (Honda) abgebrochen.

Das Sprintrennen auf dem Misano World Circuit begann mit einem Sturz der beiden GRT-Yamaha-Kollegen Domi Aegerter und Remy Gardner. Der Schweizer war am Kurveneingang vom innen heranstürmenden Danilo Petrucci angeschoben worden, rutschte aus und räumte Gardner ab. Der Australier musste ins Medical-Center, ist aber okay und wird am zweiten Hauptrennen am Nachmittag dabei sein.

Petrucci bekam dafür einen Long-lap-Penalty und fiel vom sechsten auf den zehnten Platz zurück. Direkt vor ihm lagen dann Andrea Locatelli (Pata Yamaha) sowie die Honda-Werksfahrer Iker Lecuona und Xavi Vierge. Für Petrucci ging es darum, mindestens einen von ihnen zu überholen, um es in die Top-9 und damit in die dritte Startreihe für das zweite Hauptrennen zu schaffen.

In der siebten Runde kam es in Kurve 8 zur Kollision: Petrucci bremste zu spät und torpedierte Lecuona. Das Rennen wurde abgebrochen, damit beide Fahrer auf der Rennstrecke medizinisch versorgt werden können.

Sie wurden ins Medical-Center an der Rennstrecke gebracht. Nach dem Röntgen und MRT lautet die Erstdiagnose, dass sich Lecuona links an der Hüfte und am linken Knöchel verletzt hat. Bezüglich Petrucci liegt noch keine Diagnose vor.