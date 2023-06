Axel Bassani (Ducati) am Ziel: Erstes Podium 2023

Niemand kann behaupten, das Podium in Misano wäre Axel Bassani in den Schoß gefallen

Im ersten Lauf und im Superpole-Race stand Axel Bassani im Schatten der Ducati-Werkspiloten, sein Heimrennen in Misano endete aber mit seinem ersten Podium in der Superbike-WM 2023.

Bei seinem Heimrennen in Misano bestätigte sich Axel Bassani wieder als der beste Kundenpilot der Superbike-WM 2023 und war nach Dreifach-Sieger Álvaro Bautista sogar der zweitbeste Ducati-Fahrer. Zwar stand sein Intimfeind Michael Rinaldi am Samstag und im Superpole-Race auf dem Podium und Bassani nur im zweiten Lauf, aber er sammelte 35 Punkte und damit acht mehr als sein Landsmann im Aruba.it-Werksteam.

Für den 23-Jährigen besonders genüsslich: Der Sturz von Rinaldi im zweiten Lauf brachte ihm das langersehnte Podium ein!



«Ich bin natürlich überglücklich. Ein Podium bei seinem Heimrennen wiegt wie ein Sieg, denn man spürt die Wärme der Fans – Italien ist ein besonderer Ort und ich glaube, nicht nur für mich als Italiener», schwärmte Bassani vom Zuspruch von den Tribünen. «Ich sah den Sturz und das gelbe Motorrad im Kiesbett. Zuerst glaubte ich, dass Toprak gemeinsam mit Michael gestürzt sei und ich Zweiter wäre. Aber ich war Dritter und versuchte, dieses Ergebnis ins Ziel zu bringen. Denn mein Gefühl mit dem Bike war nicht sonderlich gut, besonders der Vorderreifen bereitete Probleme. Also blieb ich ruhig und brachte es nach Hause.»

Bassani erreichte in den Rennen die Plätze 4, 4 und 3 und bekam es dabei neben Rinaldi auch mit Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) zu tun. Im Superpole-Race musste sich der Motocorsa-Pilot nach einer Berührung Rinaldi geschlagen geben, Rea ließ er dagegen in allen drei Rennen hinter sich.



«Ich überholte Michael im Superpole-Race völlig normal, er tat das aber nicht. So ist er halt, das macht mir nichts», tat Bassani die Situation mit Rinaldi ab. «Johnny mag ich! Er ist ein guter Kerl, eine Legende und für mich der beste Pilot im Superbike-Paddock. Es macht mir Spaß, wenn ich gegen ihn kämpfe und noch mehr freue ich mich, wenn ich ihn schlagen kann.»

In der Gesamtwertung festigte Bassani den fünften WM-Rang und liegt sogar nur noch drei Punkte hinter Jonathan Rea auf der vierten Position zurück.