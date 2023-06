Alex Lowes: So nah dran und doch so weit entfernt

In seinem vierten Jahr bei Kawasaki ist Alex Lowes Rekordweltmeister Jonathan Rea so nahe wie nie. In der Gesamtwertung der Superbike-WM 2023 ist er dennoch nur Neunter, auch wegen Stürze wie im zweiten Lauf in Misano.

Für die Ergebnisse bei Kawasaki ist seit 2015 Jonathan Rea zuständig. Sechs Weltmeisterschaften in Serie und über 100 Siege mit der ZX-10RR sprechen eine deutliche Sprache. An der fahrerischen Klasse des Nordiren besteht kein Zweifel, auch wenn er in der Superbike-WM 2023 gegen Álvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) auf verlorenem Posten steht.

Anerkennen muss man deshalb auch die starke Form von Teamkollege Alex Lowes in diesem Jahr, der in diesem Jahr mehrfach vor dem Rekordweltmeister platziert war. Zum Beispiel im Superpole-Race auf Phillip Island (4 zu 7) und Mandalika (3 zu 4) oder im zweiten Lauf in Barcelona (4 zu 5). Dass der 32-Jährige in der Gesamtwertung 54 Punkte weniger als Rea vorzuweisen hat und nur WM-Neunter ist, liegt maßgeblich an vier Rennstürzen, zuletzt am vergangenen Wochenende in Misano im zweiten Lauf.

Lowes hatte zuvor von Startplatz 10 im ersten Lauf und im Superpole-Race die Plätze 7 und 6 eingefahren, am Hinterrad von Rea flog er in Runde 8 ohne Vorwarnung von seiner Kawasaki. «Ich habe mich großartig auf dem Motorrad gefühlt und bin sehr traurig über den Sturz», stöhnte der Familienvater. «Ich hatte ein gutes Superpole-Race, also haben wir das Motorrad für das zweite Rennen nicht angefasst. Ich fühlte mich wieder gut, als ich mich hinter Jonathan einreihte. Offen gesagt kam ich gerade erst in Fluss, denn die Pace fühlte sich gut an.»

Lowes weiter: «Das Nächste woran ich mich erinnere ist, dass ich in Kurve vier stürzte. Ich wurde nicht vorgewarnt und es geschah so plötzlich, dass ich nicht mehr reagieren konnte. Es ist so bitter, denn die Crew und ich haben an diesem Wochenende einen wirklich guten Job gemacht. Leider haben wir nicht die Ergebnisse erreicht, die das bestätigen.»