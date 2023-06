Johnny Rea (4.): «Situation lässt sich nicht ändern»

Die Plätze 5, 5 und 4 sind nicht das, was sich der 118-fache Superbike-Laufsieger Jonathan Rea (Kawasaki) von einem Rennwochenende erwartet. «Ich hake so etwas schnell ab», sagte er nach Misano.

Rekordweltmeister Jonathan Rea hat auf dem Misano World Circuit alles aus seiner Kawasaki geholt. Dass das nur für die Plätze 5, 5 und 4 reichte, ist die neue Realität des erfolgreichsten Superbike-Fahrers.



18,6 und 21,1 sec Rückstand in den beiden Hauptrennen auf Sieger Alvaro Bautista sprechen eine deutliche Sprache – Rea ist auf der ZX-10RR inzwischen chancenlos.

«Aufgegeben habe ich deswegen trotzdem nicht», meinte der 36-Jährige, der motiviert wie eh und je ans Werk geht. «Ich hatte Probleme mit dem Bremshebel, er ließ sich nicht mehr nachjustieren. Deshalb konnte ich nicht mit Bassani kämpfen, ich fühlte mich hinter ihm nicht sicher. Mit etwas Abstand zu ihm konnte ich meine Rundenzeit halten. Meine Starts sind dieses Jahr sehr gut. Wir müssen uns aber in eine Position bringen, in der wir auch überholen können.»

Rea weiß, dass seine Kawasaki deutlich weniger Beschleunigung als die Ducati hat. «Aber schau dir an, was Toprak auf der Yamaha leistet», meinte der 118-fache Laufsieger. «Das ist unglaublich. Die Yamaha hat nicht viel mehr Power als unser Motorrad. Wenn ich mit ihm auf der Geraden fahre, sind die Bikes sehr ähnlich. Aber er lag zehn Sekunden vor mir. Also müssen wir uns verbessern. Yamaha sollte unser Maßstab sein – mindestens. Toprak hat in Misano den Unterschied ausgemacht und war viel stärker.»

Toprak belegte die Plätze 3, 2 und 2, in der Weltmeisterschaft liegt der Türke mit 212 Punkten hinter Überflieger Bautista (298) auf Platz 2. Rea ist mit 129 Zählern hinter Locatelli (150) Vierter.

Wie geht ein Fahrer damit um, wenn er 5, 10 oder 20 sec hinter dem Sieger ins Ziel kommt, fragte SPEEDWEEK.com nach. «Ich hake so etwas schnell ab», entgegnete Rea. «Unser Ziel ist nicht Ducati, so herausragend wie Alvaro fährt. Toprak ist unser Maßstab, auch wenn er ebenfalls erstaunliche Arbeit leistet. An guten Tagen sollten wir mit ihm mitmischen, dieses Wochenende war dem nicht so. Positiv ist, dass ich die Lücke zu Locatelli verkleinern konnte, das ist ein kleiner Sieg. Die derzeitige Situation lässt sich nicht auf die Schnelle ändern. Was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass wir dieselbe Pace wie letztes Jahr haben.»