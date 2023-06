Warum Misano für Bonovo BMW ein Quantensprung war

Das BMW-Team Bonovo action überrascht mit seiner Analyse vom Superbike-Meeting in Misano. Tatsächlich gibt es Aspekte, die bei genauerer Betrachtung eine positive Entwicklung deutlich machen und bemerkenswert sind.

Platz 8 im zweiten Rennen durch Garrett Gerloff war das beste Finish eines BMW-Piloten in Misano, der Texaner fuhr insgesamt auch die meisten Punkte ein und stellte dem Team Bonovo action damit erneut ein tadelloses Zeugnis aus – seit Barcelona ist der 27-Jährige der fleißigste Punktesammler mit der M1000RR, auch wenn es in Misano nur zwölf Punkte waren.

Doch Fakt ist: Mit Ducati darf man BMW nicht vergleichen, auch nicht mit Yamaha. Eine angemessene Referenz ist Honda und derzeit auch Kawasaki. Wichtiger als das ist Bonovo-Boss Jürgen Röder, dass man aus den vorhandenen Möglichkeiten das bestmögliche Ergebnis herausholt. Misano war unter diesem Gesichtspunkt ein solides Wochenende.

«Das war ein tolles Wochenende. Sie haben tolle Leistungen gezeigt und haben das Beste aus Mensch und Material herausgeholt, was an diesem Wochenende herauszuholen war», betonte der Unternehmer. «Wir hatten extrem heiße Bedingungen, die bekanntermaßen für die BMW nicht ideal sind. Wenn man auf das Jahr 2022 zurückblickt, war Misano eine Katastrophe. Wenn man dann dieses Jahr sieht, war es ein Quantensprung nach vorn.»

Zur Erinnerung: Vor einem Jahr verloren die Bonovo-Pilot Loris Baz und Eugene Laverty in den Hauptrennen 40 sec auf den Sieger! Im zweiten Lauf am Sonntag kreuzte Gerloff 24 sec hinter Dominator Álvaro Bautista (Ducati) und nur vier Sekunden hinter Kawasaki-Star Jonathan Rea (4.) die Ziellinie.

«Garrett hat in der letzten Runde noch Philipp Öttl überholt und wurde Achter – unser bestes Ergebnis in einem langen Rennen bisher in dieser Saison. Er ist zeitweise Top-5-Rundenzeiten gefahren», zählte Röder auf, der auch die Leistung von Baz würdigt. «Loris ist noch immer nicht 100 Prozent fit; ich denke, er ist maximal bei 90 Prozent im Moment. Er musste als Letzter starten und hat das Feld von hinten aufgerollt. Am Ende des Tages wurde er Zwölfter, was ich für eine grandiose Leistung halte. Wunderbarerweise sind beide Fahrer an diesem Wochenende komplett unverletzt, obwohl Garrett am Samstag einen Sturz hatte, der aber für ihn und für sein Motorrad glimpflich ablief. Wir sind stolz auf unsere beiden Fahrer.»

Der Hesse ergänzte: «Ich als Bonovo action Eigentümer bin sehr zufrieden. Wir haben sehr gut performt, alle im Team, alle Mitarbeiter, die Mechaniker, die Presseabteilung, wir hatten insgesamt ein super Wochenende. Es hat sich wieder gezeigt, dass wir ein hervorragendes Team sind und ich bin stolz auf die komplette Mannschaft und auf diesen Leistungswillen und diese Leistungsbereitschaft, die hier gezeigt wird. Alle Leute sind motiviert bis in die Haarspitzen: vom Lkw-Fahrer über den Koch bis zu den Fahrern, Mechanikern und Technikern. Dafür möchte ich von meiner Seite als Eigentümer ein ganz großes Dankeschön aussprechen.»