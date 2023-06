Garrett Gerloff (BMW) überzeugt: «Es ist mehr drin!»

Garrett Gerloff zockte in der letzten Runde Philipp Öttl ab

Beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Misano setzte sich im BMW-Lager der Trend der vergangenen Rennwochenenden fort. Garrett Gerloff vom Team Bonovo action ist derzeit der verlässlichste und erfolgreichste Werksfahrer.

Als Erfolg kann man das Meeting in Misano für BMW sicherlich nicht werten. In der Superpole als Zwölfter und im ersten Lauf auf Platz 11 war Scott Redding vom britischen ROKiT-Team bester BMW-Pilot. Sein Rückstand von 29 sec auf Dauersieger Álvaro Bautista (Ducati) eine Ernüchterung. Garrett Gerloff vom deutschen Team Bonovo action, der sich zuletzt als bester BMW-Pilot etablierte, war jeweils zwei Positionen hinter dem Engländer zu finden.

Es war aber eine Verkettung unglücklicher Umstände, weshalb Gerloff in der Superpole nur Startplatz 14 und damit eine schlechte Ausgangsposition für den ersten Lauf und das Superpole-Race hatte – und daran hatte ausgerechnet Redding einen gewissen Anteil, denn dessen Sturz sorgte für den Abbruch der Superpole, weshalb der Texaner keinen zweiten Versuch starten konnte.

«Ich hatte im FP3 einen dummen Sturz, bei dem ich von der Strecke abgekommen und schwer gestürzt bin. Ich war etwas angeschlagen, aber es ging mir gut. Dann wurde auch die Superpole mit der roten Flagge abgebrochen, sodass ich nur einen Reifen verwenden konnte. Es war nicht ideal», zuckte Gerloff mit den Schultern.

Ab dem Sprintrennen sich das Blatt zugunsten von Gerloff. Als Neunter verbesserte sich der 27-Jährige um fünf Startpositionen für den zweiten Lauf und kämpfte dort am Ende einer Gruppe, die bis Xavi Vierge auf der fünften Position reichte. Der US-Amerikaner überrumpelte in der letzten Runde Philipp Öttl (Ducati) und kreuzte als Achter die Ziellinie – das beste Finish eines BMW-Piloten in Misano.

«Als ich im Warm-up auf das Motorrad gestiegen bin, fühlte ich mich viel besser als am Samstag. Ich bin wirklich zuversichtlich ins Superpole-Race gegangen. Dort hatten wir ein wenig Glück, aber es war Pech für Danilo Petrucci und Iker Lecuona, die gestürzt sind. Doch das hat uns auf den neunten Platz gebracht, von dem aus wir in das zweite Rennen starten konnten», berichtete Gerloff. «Wir hatten ein paar Schwierigkeiten am Start. Ich bekomme ihn einfach nicht zu 100 Prozent hin, und auch die Kupplung scheint sich seltsam anzufühlen. Aber ich suche keine Ausreden: Ich hatte einen schlechten Start und habe mein Bestes gegeben, um mich wieder nach vorn zu arbeiten. Ich bin halbwegs zufrieden mit dem achten Platz, aber ich weiß, dass wir mehr können.»

Mit insgesamt zwölf WM-Punkten wurde Gerloff erneut als bester BMW-Pilot und belegt in der Gesamtwertung weiterhin den 13. Rang. Zweitbester BMW-Fahrer ist Redding als 15.