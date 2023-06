Loris Baz (BMW): Ein Feuerwerk vom letzten Startplatz

Körperlich immer noch nicht komplett wiederhergestellt, kam bei Loris Baz beim Meeting der Superbike-WM in Misano auch noch Pech hinzu. An beiden Motorrädern hatte der BMW-Pilot mit technischen Problemen zu kämpfen.

Auch in Misano wurde Loris Baz noch von der Verletzung eingeschränkt, die er sich durch den Rammstoß von Alex Lowes (Kawasaki) im März beim Meeting auf dem Mandalika Street Circuit zugezogen hatte. Der 30-Jährige hatte das rechte Wadenbein gebrochen und Frakturen im rechten Sprunggelenk, außerdem waren alle Bänder am Knie gerissen.



«Ich hatte nicht erwartet, dass mich die Verletzung beim Fahren so sehr stören würde», sagte der Franzose frustriert. «Ich habe immer gehofft, dass es endlich ein gutes Wochenende wird und ich zu 100 Prozent fahren kann, aber das ist noch nicht der Fall.»

Aber das war nicht das einzige Problem für den Bonovo-action-Piloten in Misano. In der Superpole war Baz einer der Fahrer, die durch den Motorschaden an der BMW von Gaststarter Gabriele Ruiu keine schnelle Runde mehr fahren konnte – nur Startplatz 17. Nicht nur deshalb sprangen im ersten Lauf und im Sprintrennen nur die Plätze 17 und 13 heraus.

«Ich hatte einen guten Start und in den ersten acht bis zehn Runden das Gefühl, schneller als Tom [Sykes] zu sein. Aber ich konnte keinen Weg finden, ihn zu überholen. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Motorrad immer langsamer wurde, aber wir konnten nicht herausfinden, warum», berichtete Baz vom Samstagsrennen. «Es war dann dasselbe im Superpole-Rennen. Ich fuhr ziemlich schnell und hatte ein gutes Tempo. Aber dann hat etwas am Motorrad nicht gestimmt. Das Motorrad war auf der Geraden einfach ziemlich langsam, und ich hatte auch Probleme, weil an manchen Stellen der Gang rausging, was mich viel Zeit kostete. Also war ich nach dem Superpole-Race ziemlich enttäuscht.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Razgatlioglu und Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista Zurück Weiter

Zu allem Überfluss gab es auch am Ersatzmotorrad ein technisches Problem und Baz musste als Letzter in den zweiten Lauf starten. Dass er als Zwölfter in die Punkte fuhr, war angesichts der Umstände eine sehr starke Leistung.

«Leider sah ich während der Aufwärmrunde auf dem Weg zur Startaufstellung Rauch aus dem Bike kommen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass der Motor kaputt war», schilderte Baz. «Also bin ich zurück zur Box gefahren, und das Team hat einen großartigen Job gemacht, es rechtzeitig zum Rennstart zu reparieren. Ich denke, es war nur ein Sensor, der nicht an der richtigen Stelle war. Ich musste vom Ende des Feldes starten. Das war nicht ideal, aber ich hatte einen guten Start und war ziemlich schnell dort, wo ich sein sollte, wenn ich von meiner normalen Position gestartet wäre. Dann konnte ich eine ziemlich gute Pace. Ein großes Dankeschön an alle Jungs, alle Mechaniker, denn ohne sie wäre ich schon vor dem Rennen draußen gewesen. Hoffentlich ist unser Pech nun endlich aufgebraucht.»