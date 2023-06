Alex Lowes: «Andre denken, dass sie es besser können»

Alex Lowes ist zuversichtlich, dass er in der Superbike-WM auch 2024 für das Kawasaki-Werksteam fahren wird. «Es gibt nicht viele, die auf diesem Motorrad Johnny Rea herausfordern können», meint der 32-Jährige.

Nach vier Jahren im Yamaha-Werksteam wechselte Alex Lowes nach der Saison 2019 zu Kawasaki und wurde Teamkollege von Jonathan Rea. Der Engländer wurde damals hinter Rea und Alvaro Bautista (Ducati) dank seiner Konstanz WM-Dritter, denn in 37 Rennen fuhr er nur neunmal aufs Podium und gewann nie.

2023 ist für Lowes das vierte Jahr mit Kawasaki, sein Vertrag endet nach dieser Saison. Mit den WM-Rängen 6, 8 und 6 konnte er nur bedingt überzeugen, nach Misano am vergangenen Wochenende ist er Gesamtneunter.

Obwohl die ZX-10RR zunehmend an Konkurrenzfähigkeit verliert, gehört der Platz neben Rea zu den begehrtesten im Fahrerlager. Dass es mit Lowes eine fünfte Saison weitergeht, ist nicht selbstverständlich, auch wenn er die Zeichen in den Gesprächen mit Kawasaki über die Vertragsverlängerung als positiv bezeichnet.

«Ich werde mit meinem Teamkollegen Johnny verglichen, einem der Besten aller Zeiten», unterstreicht Lowes. «Dieses Jahr war ich manchmal schneller als er. Wenn man sich Locatelli und Toprak anschaut, oder Rinaldi und Bautista, dann bin ich nahe dran. Sie liegen nie vor dem Nummer-1-Fahrer im Team. So gesehen fahre ich gut, das bedeutet aber nicht, dass ich meinen Vertrag behalten werde. Ich glaube, dass Kawasaki mit meiner Arbeit glücklich ist. Das Kawasaki-Team war für lange Zeit der Maßstab in der Superbike-WM, das beste Team. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich bei ihnen bin und genieße es.»

«Es gibt nicht viele, die sich auf dieses Motorrad setzen, Johnny herausfordern und auf einem ähnlichen Level wie er fahren können», ist Lowes überzeugt. «Fahrer, die nicht auf diesem Motorrad sitzen, denken vielleicht, dass sie es besser könnten – das ist normal. Aber ich glaube nicht, dass du von einer Ducati oder Yamaha absteigst, und dir gelingt das. Wir haben ein etwas seltsames Motorrad, auf dem Jonathan extrem gut fährt und damit sechs WM-Titel gewann. Das vergisst man schnell. In Anbetracht dessen glaube ich, dass ich ein guter Teamkollege für ihn bin, wir haben eine gute Beziehung. Aber vielleicht denkt sich Kawasaki auch, dass Johnny nur noch ein Jahr fährt und sie wollen einen 21-Jährigen draufsetzen. Okay, in der Superbike-WM haben wir keinen 21-Jährigen, der das könnte, hier sind alle etwas älter. Aber vielleicht nehmen sie einen, der etwas jünger ist als ich und wollen ihn für die Zukunft aufbauen, ich weiß es nicht.»

Rea hat sich stets für Lowes ausgesprochen und das gute Verhältnis mit ihm betont. Alex ist ein braver Teamkollege, der dem Star selten in die Parade fährt. Da wären die Ambitionen von Scott Redding oder Axel Bassani anders.

Lowes hat während des Misano-Wochenendes erzählt, dass er für kein Team gratis fahren werde oder sogar Geld mitbringt. «Vorher bleibe ich zuhause und genieße das Leben mit meiner netten Familie», betonte der 2-fache Laufsieger. «Im Rennsport heute gibt es weniger Geld als vor zehn Jahren. Ich verdiene zum Beispiel weniger als ich bei Yamaha bekam. Wir haben sehr viele gute Fahrer in der Startaufstellung. Einige von ihnen verdienen 50.000 Euro im Jahr und andere eine Million, es gibt massive Unterschiede. Es geht immer ums Geld, Möglichkeiten und Sponsoren, viele Faktoren spielen eine Rolle.»