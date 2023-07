Danilo Petrucci wollte wie ein Elefant zum Sterben

Mit seinem ersten Podestplatz in der Superbike-WM hat Danilo Petrucci in Donington Park nicht gerechnet und sich selbst und seinem Ducati-Teamchef Marco Barnabo das größte Geschenk gemacht.

Mit den Rängen 4 und 5 in den ersten beiden Rennen in England hatte Danilo Petrucci einen starken Start ins Wochenende. Im zweiten Hauptrennen am späten Sonntagnachmittag arbeitete sich der zweifache MotoGP-Sieger vom siebten Platz aus an Garrett Gerloff, Andrea Locatelli, Alex Lowes und Jonathan Rea vorbei bis auf Position 3. Nur die beiden Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) waren schneller.



In seinem 18. Superbike-Rennen stand Petrucci erstmals auf dem Podium und sorgte im Barni-Team und bei Ducati für Jubelstürme.

Das war «wunderbar», beschrieb Petrucci beim Treffen mit SPEEDWEEK.com sein Rennen in bestem Deutsch. «Ich mag so offene Strecken alter Schule, hatte aber nicht erwartet, dass ich gegen Ende so schnell bin. Für mich war es sehr seltsam: In den Abschnitten, in denen man gut überholen kann, war ich langsam. Und in den anderen schnell. Dann habe ich Blut geleckt. Als ich die Jungs vor mir sah, sagte ich mir, dass ich es versuchen muss. Jetzt bin ich wirklich glücklich, nachdem in Misano alles schieflief. Mein Motorrad arbeitete sehr konstant. In der letzten Runde wurde mir klar, dass ich es geschafft habe. Zufrieden bin ich deswegen aber nicht, ich will in meiner Karriere Minimum ein Superbike-Rennen gewinnen. Aber das war ein erster Schritt und ist gut.»

«Nach den ersten beiden Events dieses Jahres war ich mir nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung war, in eine Weltmeisterschaft zurückzukehren», hielt der 32-Jährige fest. «Das ist eine neue Herausforderung, ich muss viel lernen: Neue Strecken, neue Reifen, neue Gegner. Als ich 2021 in der MotoGP-WM aufhörte, sagte ich mir, dass ich es wie die Elefanten mache und gehe irgendwohin weit weg nach Dakar zum Sterben. Dann gewann ich aber eine Etappe bei der Dakar und stellte fest, dass ich es immer noch kann auf einem Motorrad.»

«Mein Team ist in der Vergangenheit sehr gestrauchelt, deshalb bin ich für sie besonders glücklich», unterstrich Petrucci. «Als ich 2011 für Barni fuhr, waren sie sehr gut zu mir, Teameigentümer Marco Barnabo hat viel Leidenschaft für Motorräder und verdient das Beste. Dieses Ergebnis ist für ihn und das Team. So etwas hatte ich nach Misano nicht erwartet. Jeder sagte, Donington wäre eine sehr schlechte Strecke für Ducati.»

Für Barni Ducati ist es der erste Podestplatz in der Superbike-WM seit Xavi Fores am 14. Oktober 2018 in Argentinien. Ein weiterer Meilenstein in der Teamgeschichte sind die beiden Podestplätze von Yari Montella, der das Team als Dritter und Zweiter erstmals in der Supersport-WM in die Top-3 brachte.



Die große Party fiel aus, weil der Teamchef früh abreiste. «Ich werde alleine einige Bier trinken», lachte Danilo.