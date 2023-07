Alex Lowes (Kawasaki) gut wie nie, nutzt aber nichts

Vor wenigen Jahren hätte Alex Lowes in seiner derzeitigen Form bei jedem Superbike-Meeting auf dem Podium gestanden, doch davon ist er wegen der Schwäche von Kawasaki weit entfernt, auch beim Heimrennen in Donington.

In der Superbike-WM 2023 ist Alex Lowes seinem Teamkollegen Jonathan Rea nahe wie nie zuvor. Oft trennen die beiden Kawasaki-Piloten nur wenige Sekunden und Positionen. Häufiger als in den vergangenen Jahren ist Lowes sogar schneller als der Rekordweltmeister.



Bei seinem Heimrennen in Donington Park wurde das einmal mehr offensichtlich. Der Engländer wohnt kaum zehn Minuten von der Rennstrecke entfernt, er kennt dort jeden Pflasterstein.

Von Startplatz 5 fuhr der 32-Jährige drei sechste Plätze ein, Rea die Positionen 3, 3 und 5. Im ersten Lauf und im Superpole-Race verlor Lowes fünf Sekunden auf den 118-fachen Laufsieger. Im zweiten Lauf wirkte er stärker und fuhr an dessen Hinterrad, unternahm jedoch keinen Überholversuch. Auf der Ziellinie trennten die beiden Kawasaki-Werkspiloten nur 0,4 sec.



«Im ersten Rennen ließ die Bremse nach», erklärte der Vater von Zwillingen. «Als ich hinter Johnny fuhr, war es ziemlich chaotisch. Ich musste den Hebel mehrfach nachstellen, sodass beim Bremsen schwierig war und ich nicht den gewünschten Rhythmus halten konnte. Jede Runde musste ich die Bremse auf der Gegengeraden neu einstellen. Mit diesen Problemen Sechster zu werden, stimmte mich optimistisch.»

Lowes weiter: «Im Mittelteil des zweiten Rennens fühlte ich mich etwas besser als Johnny. Ich versuchte, mich hinter ihm zu entspannen, aber wenn man in einer siebenköpfigen Gruppe fährt, darf man sich nicht zu sehr entspannen. Petrucci, der gut unterwegs war, überholte mich und dann überholte mich Redding und brachte meinen Rhythmus durcheinander. Ich hatte das Gefühl, dass sein Motorrad etwas besser funktionierte als das von Johnny, da wir für das letzte Rennen eine große Veränderung vorgenommen haben.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Donington Park © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Gerloff und Aegerter © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Rea und Lowes © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Redding und Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Petrucci © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Das Grundproblem von Kawasaki ist der Reifenverschleiß, der bei dem neuen und aggressiven Asphalt am Sonntag bessere Ergebnisse verhinderte.



«In der Superbike-WM geht es so eng zu, und wir sind nicht weit weg. Aber wenn der Reifen abbaut, haben wir Mühe, unser Tempo zu halten», erklärte Lowes. «Johnny hat das in Donington besser hinbekommen, dennoch ist es bei ihm ähnlich, denn er kämpfte um den Sieg, besonders im Superpole-Race, aber dann ging ihm der Grip aus. Die Rundenzeiten von allen sind so schnell, dass es jetzt ein ganz anderes Spiel ist. Dabei schien die Set-up-Änderung, die wir für das letzte Rennen vorgenommen haben, ziemlich positiv zu sein.»