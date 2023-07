Bonovo BMW: Gerloff sucht in Imola Spaß, Baz das Mojo

Mit dem Meeting in Imola beginnt die zweite Hälfte der Superbike-WM 2023. Während Garrett Gerloff auf ein unterhaltsames Wochenende hofft, sucht sein Bonovo BMW-Teamkollege Loris Baz seine Pace und sein Mojo.

Imola ist das siebte von zwölf Rennwochenenden der seriennahen Weltmeisterschaft. Das Autodromo Enzo e Dino Ferrari ist Rennsport-Tradition pur, weil der Piste in Norditalien aber zuletzt 2019 im Kalender war, ist sie für einige Teilnehmer neu.

Einer davon ist Garrett Gerloff vom BMW-Team Bonovo action, der 2020 seine erste volle Saison fuhr. Der US-Amerikaner liegt in der Gesamtwertung nur zwei Punkte hinter dem besten BMW-Piloten, Scott Redding, auf Rang 14.



«Es wird ein interessantes Wochenende, denke ich», schmunzelte der Texaner. «Imola ist eine Strecke, auf der ich noch nie war, und es sieht so aus, als ob sie technisch anspruchsvoll sein könnte. Aber es macht mir Spaß, neue Strecken zu lernen. Diese Strecke hat hauptsächlich Linkskurven, weist einige Höhenunterschiede auf und ist enger. Das erinnert mich ein wenig an die Strecken, auf denen ich in Amerika oft gefahren bin. Ich hoffe, dass mir das hilft, den Kurs schneller zu lernen. Aber ich bin sicher, dass es ein paar Leute gibt, die noch nicht oder zumindest schon eine Weile nicht mehr dort waren. Ich hoffe nur, dass es ein gutes Wochenende wird und wir uns, wie in Donington, weiter verbessern können.»

Gar nicht gut lief es in Donington für Teamkollegen Loris Baz, der mit einem Motorschaden und zwei Stürzen Federn lassen musste. Der Franzose hofft auf ein Ende der Pechsträhne, die mit dem Rammstoß von Alex Lowes (Kawasaki) im Superpole-Race auf Lombok ihren Anfang nahm.



«Es war bisher eine harte Saison, mit ein paar schwierigen Wochenenden. Bei den letzten beiden Runden hatte ich leider überhaupt kein Glück», stöhnte der 30-Jährige. «Das ist schade, weil ich mich auf dem Motorrad wieder stark fühle. Ich brauche einfach ein ruhiges Wochenende. Deshalb hoffe ich, dass Imola das jetzt sein wird. Ich persönlich freue mich sehr, nach Imola zurückzukehren. Es ist eine Strecke, die ich immer sehr geliebt habe und an die ich gute Erinnerungen habe. Es ist wirklich eine Rennstrecke der alten Schule, mit einer Atmosphäre, die sich deutlich von den anderen Veranstaltungsorten unterscheidet. Ich freue mich schon sehr darauf.»

Baz glaubt, dass Imola eine gute Strecke für ihn und die M1000RR sein wird. «Ich bin sicher, dass wir dort schnell sein können. Ich habe Erfahrung auf dieser Strecke, ich kenne das Layout und alles. Ich hoffe nur, dass wir unser Pech jetzt hinter uns lassen und ein schönes und ruhiges Wochenende auf der BMW haben können», betonte der Franzose. «Ich weiß, dass die Jungs in diesem Team nie aufhören, hart zu arbeiten, und ich denke, es ist definitiv an der Zeit, unser normales Mojo zurückzugewinnen und die Pace wiederzuerlangen, die wir zu Beginn dieser Saison hatten.»