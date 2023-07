Van der Mark pausiert weiter: BMW mit neuem Ersatz

Am 23. April brach sich Michael van der Mark bei der Superbike-WM in Assen den linken Oberschenkel. Weil sich in Donington Park auch Ersatzfahrer Tom Sykes verletzte, greift BMW für Imola auf einen alten Bekannten zurück

Gut elf Wochen sind vergangen, seit sich Michael van der Mark bei seinem Heimrennen in den Niederlanden den linken Oberschenkel brach. Mitte Juni nahm er an einem Track-Day in Assen teil und musste einsehen, dass seine Rückkehr für Donington Park am ersten Juli-Wochenende zu früh käme. Besonders Richtungswechsel bereiteten ihm Schwierigkeiten.

«Es geht mir besser, es dauert aber eine Weile», erzählte van der Mark beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Alles geht schneller als erwartet, aber es war hart. Es gibt keinen Druck von BMW, sie wollen, dass ich 100-prozentig fit zurückkomme. Ich bin nicht weit davon entfernt, brauche aber noch mehr Kraft im Bein. Fahren könnte ich ohne Zweifel, aber ich will nicht nur dabei sein. Ich will fit und konkurrenzfähig sein, ansonsten ist es nutzlos.»

Der 30-Jährige wird auch am kommenden Wochenende bei der Hitzeschlacht in Imola fehlen. Weil sich Ersatzfahrer Tom Sykes bei seinem Highsider in Donington Park zehn Rippen und den Knöchel links brach, braucht das Team ROKiT BMW Motorrad Motorsport für die Rennen in der Emilia-Romagna einen anderen Piloten.

Mit dem Engländer Leon Haslam werden wir einen alten Bekannten sehen. Der 40-Jährige absolvierte zwischen 2003 und 2022 insgesamt 316 Rennen in der Superbike-WM, 2010 wurde er auf Suzuki Vizeweltmeister. In den Jahren 2011 und 2012 trat er als BMW-Werksfahrer mit der S1000RR an und holte acht Podiumsplätze. In der Saison 2023 startet Haslam für BMW in der Britischen Meisterschaft und liegt mit sechs Podestplätzen auf dem fünften Gesamtrang.

«Michael van der Mark hat vergangene Woche an einem Track-Day teilgenommen», sagte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers. «Eine Rückkehr in Imola wäre zu früh. Wir haben gemeinsam entschieden, dass er an diesem Wochenende noch aussetzt und wir dann weitersehen. Vielen Dank an Leon, dass er kurzfristig bereitsteht, um für uns in Imola an den Start zu gehen. Wir kennen uns gut aus der Vergangenheit, in der wir gemeinsam Erfolge gefeiert haben. Er ist gut mit der neuen BMW M1000RR vertraut und zudem ein SBK-Urgestein. Wir sind überzeugt, dass er in Imola schnell auf Pace kommen wird.»

«Mich verbindet mit Imola eine lange Geschichte», erzählte Haslam. «2010 haben wir die Meisterschaft bis zur letzten Runde in Imola ausgefochten. Ich habe viele Erinnerungen an diese Strecke und keine großen Erwartungen. Ich möchte versuchen, es zu genießen. Und hoffentlich können wir einige nützliche Informationen sammeln und gute Resultate einfahren.»