Honda schwach wie BMW: An der Power liegt es nicht 11.07.2023 - 18:28 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Honda darf ab Imola aufrüsten

Ab dem siebten Event der Superbike-WM 2023 am kommenden Wochenende in Imola darf Honda Änderungen am Chassis bringen. SPEEDWEEK.com erklärt, wie das möglich wurde.