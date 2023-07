Domi Aegerter (19.): «Imola sieht im Auto anders aus»

Als 19. am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Imola war von Dominique Aegerter nicht viel zu sehen. Die Vorbereitung in einem Porsche hat den Yamaha-Piloten nicht wirklich etwas gebracht.

Trotz seiner langen Rennsportkarriere war Dominique Aegerter noch nie in Imola, die ikonische Rennstrecke hat für einen Neuling mit blinden Kurven einen hohen Schwierigkeitsgrad. Deshalb nutzte der Schweizer die Möglichkeit, mit einem Porsche das Layout zu erkunden, um sich zumindest den Weg um die Strecke einzuprägen.

Nach Platz 19 mit 1,9 sec Rückstand auf die Tagesbestzeit von Michael Rinaldi war offensichtlich: Das Training auf vier Rädern hat nicht viel gebracht.



«Mit dem Motorrad präsentiert sich Imola ganz anders. Ich musste also bei null anfangen, was die Linienwahl angeht, und mir die verschiedenen Bremspunkte einprägen», erklärte der 32-Jährige. «Abgesehen davon war es heute sehr heiß, was das Fahren nicht gerade erleichtert hat. Nach einem vorsichtigen Start wollten wir uns am Nachmittag deutlich verbessern.»

Das zweite Training am Nachmittag wurde aber nach Stürzen von Gabriele Ruiu (BMW), Jonathan Rea (Kawasaki) und Tito Rabat (Kawasaki) dreimal mit roten Flaggen unterbrochen.



«Das war überhaupt nicht hilfreich, um in einen Rhythmus zu kommen und konstante Rundenzeiten zu fahren sowie zu verstehen, wie das Motorrad funktioniert, einschließlich der Elektronik», ärgerte sich der Yamaha-Pilot. «Außerdem war mein Team das letzte Mal vor vier Jahren hier, als die Temperaturen bei Weitem nicht so heiß waren. Sie hatten also einen zusätzlichen Job zu erledigen, um ein Set-up für diese Hitze auszuarbeiten.»

Aegerter gibt sich kämpferisch: «Wir werden uns jetzt hinsetzen und hart daran arbeiten, eine bessere Lösung zu finden, die es mir ermöglicht, im FP3 vernünftig zu fahren. Danach geht es direkt in die Superpole, wo wir versuchen werden, ein gutes Qualifying abzuliefern. Das Rennen am Nachmittag wird eine heiße Angelegenheit.»