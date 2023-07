Philipp Öttl (Ducati) im Pech: Erneut Motorprobleme

Go Eleven-Fahrer Philipp Öttl hatte am Samstag beim Superbike-WM-Event in Imola nicht seinen glücklichsten Tag. In der Superpole stürzte der Ducati-Fahrer früh, im Rennen musste er das Bike vorzeitig abstellen.

Für Philipp Öttl begann das Rennwochenende der Superbike-WM in Imola am Freitag mit Platz 13 in den freien Trainings. Der Bayer wollte am Samstag in der 15-minütigen Superpole weitere Fortschritte erzielen und einen guten Startplatz für die Rennen erzielen. Doch für den Ducati-Piloten lief es anders als erhofft.

Gleich zu Beginn der ersten fliegenden Runde verpasste Öttl den Bremspunkt mit seiner Panigale V4R. Nach einem Ausweichmanöver, um BMW-Fahrer Gabriele Ruiu nicht zu erwischen, landete er im Kiesbett der 4,936 km langen Piste in Italien. «Ich wollte mich gut hinter einen starken Truppe positionieren. Ich war im freien Training auf einem gebrauchten Reifen unterwegs und bin gut zurechtgekommen. Dann haben wir noch mal gewechselt, aber ich konnte damit nicht schneller fahren, also war ich so weit hinten», erzählte der Moto3-GP-Sieger im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Im Qualifying bin ich dem Ruiu fast aufgefahren, weil er so früh gebremst hat, oder ich so spät. Ich musste ausweichen, bin aufs Gras gekommen und dann hat es mich umgelegt.»

«Weil es keinen Rettungsweg gibt, habe ich den Lenker zurückgebogen und ich bin zurück in die Box», so der WM-15. weiter. «Das Team hat einen Top-Job gemacht, ich bin wieder auf die Strecke und habe meine schnellste Zeit des Wochenendes gefahren. Wir haben das Maximum daraus gemacht, denn ich hatte nur diese eine Runde.»

Im Rennen kam es für den Deutschen knüppeldick. Öttl musste den Lauf, der bei 35 Grad im Schatten über die Bühne ging, nach sechs Runden beenden. Die Ducati stellte er bei seinem Team in der Boxengasse ab. «Das Rennen war von Anfang an schwierig, denn wir hatten das gleiche Problem wie in Donington. Wir vermuten, dass der Ölabstreifring, der untere Kolbenring, kaputtgegangen ist», fasste der 27-Jährige zusammen. «Das Team meint, es wäre in diesem Rennen identisch mit dem Problem von vor zwei Wochen. Es ist schlecht, wenn die Motoren durch dieselbe Ursache kaputtgehen. Dieser hatte keine 300 Kilometer drauf.»

Findet Öttl eine Ursache für das Versagen seines Motors? «Es ist eine anspruchsvolle Strecke für Mensch und Maschine, es war sehr heiß, da geht halt mal etwas kaputt», so der Ducati-Fahrer. «Dass es zwei Wochenenden hintereinander passiert, ist sehr unglücklich. Ich glaube, dass ich Punkte geholt hätte, aber ‚hätte, wenn und aber‘… Am Ende spielt es keine Rolle, denn das Motorrad hat nicht durchgehalten.»