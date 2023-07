Imola, FP3: Zwei Werks-Ducati vorne – BMW auf Platz 3

Die beiden Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi und Alvaro Bautista führen die Zeitenliste nach dem FP3 der Superbike-WM in Imola an. Die BMW-Piloten Scott Redding und Garrett Gerloff fuhren in die Top-5.

Der Trainings-Freitag in Imola ließ kaum Schlüsse zu. Denn während die drei Weltmeister Toprak Razgatlioglu (6./Yamaha), Jonathan Rea (7./Kawasaki) und Alvaro Bautista (8./Ducati) im FP2 eine Rennsimulation absolvierten, drehten sämtliche anderen Piloten in dieser Session ihre schnellste Runde und verwendeten teilweise sogar einen Qualifyer-Hinterreifen.

Auch das Wetter trägt dazu bei, dass die Erkenntnisse vom Freitag nur bedingt Aussagekraft haben. Am Dienstag erreichte das Thermometer in Imola bereits Spitzenwerte von 45 Grad Celsius – ganz so heiß wird es am Wochenende nicht. Doch nach wohlig warmen 32 Grad am Freitag sind für Samstag 36 Grad vorhergesagt und für Sonntag 40.

Als am Samstagmorgen um 9 Uhr das dritte freie Training begann, hatte es 27 Grad Luft- und 36 Grad Asphalttemperatur. Die Verhältnisse waren also nicht vergleichbar mit dem, was die Fahrer im ersten Rennen am Samstagnachmittag um 14 Uhr erwartet.

Für die Bestzeit am Freitag hat Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi mit 1:47,128 min gesorgt. Nach vier Jahren Abstinenz in Imola war das Niveau noch nicht sehr hoch. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält Chaz Davies (Ducati) mit 1:45,180 min, die schnellste Rennrunde (1:45,727 min) drehte ebenfalls 2019 der Waliser.

Bereits nach acht Minuten fuhr Razgatlioglu mit 1:47,115 min die bis dahin schnellste Runde des Wochenendes, diese wurde dem Türken aber gestrichen, weil in Kurve 9 gelbe Flaggen gezeigt wurden.



Damit war es an Champion Bautista, kurz vor Halbzeit der 30-minütigen Session mit 1:47,022 min die Messlatte höher zu legen.

In den letzten sieben Minuten gab es deutliche Zeitverbesserungen, was auf den Einsatz von Qualifyer-Reifen hindeutet.



Für die Bestmarke sorgte letztlich Rinaldi mit 1:46,389 min, ihm folgen Aruba-Teamkollege Bautista, Scott Redding (BMW), Andrea Locatelli (Yamaha) und Garrett Gerloff (BMW) in den Top-5.



Razgatlioglu wurde Siebter, Rea Neunter und Xavi Vierge brachte die beste Honda nur auf Platz 12.

Für den einzigen Deutschen im Feld, Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati, ist das «Autodromo Enzo e Dino Ferrari» neu. Im FP1 musste er die Strecke kennenlernen, wenig Grip und ein Problem mit der Kupplung erschwerten diese Aufgabe. Vom FP1 auf FP2 konnte Philipp seinen Rückstand zur Spitze von 2 auf 1,5 sec reduzieren, was eine Verbesserung von Platz 19 auf 13 bedeutete. FP3 schloss Öttl als 18. ab, 1,644 sec hinter der Spitze.



Der Schweizer Domi Aegerter (GRT Yamaha) war 2/10 sec schneller und wurde 16.

Wie immer in den freien Trainings gilt: Weil man nicht weiß, wer welchen Hinterreifen einsetzt, haben die Zeiten nur bedingte Aussagekraft.



Danilo Petrucci konnte wegen technischer Probleme an seiner Barni-Ducati nur zwei Runden fahren.

Ergebnisse Superbike-WM Imola, FP3:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:46,389 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,073 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,312

4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,498

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,614

6. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,704

7. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,739

8. Axel Bassani (I), Ducati, +0,845

9. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,878

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,104

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,109

12. Xavier Vierge (E), Honda, +1,144

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,158

14. Leon Haslam (GB), BMW, +1,163

15. Loris Baz (F), BMW, +1,333

16. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,428

17. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,530

18. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,644

19. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +2,011

20. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,976

21. Eric Granado (BR), Honda, +3,026

22. Roberto Tamburini (I), Honda, +3,177

23. Isaac Vinales (E), Kawasaki, +3,356

24. Gabriele Ruiu (I), BMW, +3,380

25. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,896