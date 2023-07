BMW: Loris Baz jubelt, Scott Redding enttäuscht

Zwei BMW-Piloten schafften es im ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Imola in den Top-10 ins Ziel. Loris Baz jubelte über den achten Platz, Scott Redding war vom zehnten Rang eher enttäuscht.

Es ist lange her, dass Loris Baz in einem Rennen der Superbike-WM bester BMW-Pilot war – als Sechster im ersten Lauf auf dem Mandalika Circuit am 4. März. Nun setzte der Franzose mit Platz 8 im ersten Rennen in Imola wieder die Benchmark mit der M1000RR. Zwischen diesen beiden Rennen hatte der Bonovo-Pilot viel Pech, Pleiten und Pannen erleben müssen.

«Endlich ein gutes Wochenende. Als ich in FP2 mit Garrett zusammengeprallt bin, dachte ich schon, das Drama würde wieder beginnen. Aber zum Glück haben die Jungs einen großartigen Job gemacht und alles rechtzeitig repariert», sagte der 30-Jährige erleichtert. «Im Rennen hatte ich einen ordentlichen Start. Dann hatte ich das ganze Rennen über eine großartige Pace. Ich hatte nur nach dem gestrigen Sturz ein wenig physische Probleme. Ich habe mir das Handgelenk verstaucht und kann das Motorrad in der Schikane nicht so halten, wie ich möchte. Außerdem hat meine Schulter am Ende ziemlich geschmerzt. Ich wollte Bassani angreifen, aber Lowes war auch sehr nah hinter mir, also war es zu gefährlich. Ich bin trotzdem super glücklich. Mit der Saison, die ich hatte, konnte ich heute endlich zeigen, dass ich immer noch eine starke Pace und die Motivation habe, gut abzuschneiden.»

Zuerst war es aber Scott Redding auf der ROKit BMW, der im ersten Rennen glänzte. Der Engländer war Fünfter der Superpole und war bis Runde 8 bester BMW-Pilot, bis er von Baz überholt wurde und eine weitere Position an Alex Lowes (Kawasaki) abgeben musste. Auf der Ziellinie hatte der 30-Jährige als Zehnter vier Sekunden Rückstand auf Baz.



«Im Rennen hatten wir Temperaturen von 60 Grad auf der Strecke, das ist extrem hoch. Ich hatte einen guten Start. Ich hatte Schwierigkeiten, mit den ersten fünf Fahrern mitzuhalten. Das hat mich überrascht, denn im Training konnte ich an ihnen folgen. Aber bei diesen Temperaturen hatte ich Probleme beim Anbremsen der Kurven», erklärte Redding. «Ich habe über das Vorderrad gepusht, aber dann stieg die Temperatur des Vorderreifens zu hoch an und ich konnte nicht mehr so gut bremsen und einlenken. Es dauerte etwa fünf, sechs Runden, um die Reifentemperatur wieder zu senken, und dann begann ich zurückzufallen. Es war ein wenig unglücklich.»



Redding weiter: «Ich befinde mich in einer Situation, in der ich darüber nachdenken muss, ob ich versuche, Achter zu werden, oder ob ich versuche, in den Top-5 zu landen. Für die Top-5 muss man pushen. Wir werden sehen, ob wir morgen etwas verbessern können, aber bei diesen Streckenbedingungen ist es für uns extrem schwierig.»

Ein erstaunliches Rennen zeigte Routinier Leon Haslam, der in Imola den verletzten Michael van der Mark ersetzt. Der 40-Jährige kam am Hinterrad von Stammfahrer Garrett Gerloff auf Position 14 ins Ziel. Bester BMW-Pilot der Gesamtwertung bleibt Redding als WM-Zwölfter mit 69 Punkten.