Álvaro Bautista (1./Ducati): Kein Grip hinter Toprak

Für Álvaro Bautista entwickelte sich das Superbike-WM-Wochenende in Imola am Samstag in eine positive Richtung. Der Ducati-Werksfahrer gewann nach einer spannenden Anfangsphase auch das Rennen in Italien.

Dabei begann das Wochenende auf dem Imola Circuit für Weltmeister Álvaro Bautista nicht wie erhofft. Am Freitag kam der Spanier in den freien Trainings nicht über Position 8 hinaus, dabei fehlten ihm 0,5 Sekunden zur Spitzenposition. Doch der Ducati-Fahrer fand gemeinsam mit seiner Mannschaft Lösungen und so reichte es trotz gestrichener schnellster Runde in der Superpole zu Startplatz 4. Zur Erinnerung: Ducati wurde wegen der anhaltenden Erfolge in diesem Jahr weitere 250/min in der Motordrehzahl weggenommen.

Im Rennen lief letztendlich alles nach Plan für den ehemaligen MotoGP-Piloten. Er gewann mit drei Sekunden Vorsprung auf Toprak Razgatlioglu (Yamaha). «Wir haben kleine Veränderungen für das FP3 durchgeführt, anschließend habe ich mein Bike wieder spüren können», betonte Bautista nach dem Rennsieg. «Ich konnte dann Druck machen. In der Superpole war ich schnell, aber sie haben mir die Rundenzeit gestrichen, wie bei anderen Fahrern auch.»

«Im Rennen war die Strecke recht rutschig, besonders am Anfang. Ich hatte nicht genug Vertrauen, um ans Limit zu gehen. Ich habe versucht die Strecke zu verstehen und keine Fehler zu machen. Einige Fahrer haben zu Beginn hart gekämpft und alles versucht, doch es war wichtig, die Pace bis zum Rennende zu halten», erklärte der Ducati-Werkspilot, der seinen 17. Sieg in dieser Saison feierte.

Bautista: «Es war besonders heiß an diesem Tag, ich denke sogar, noch schwieriger als in Malaysia. Wegen der vielen Richtungswechsel und harten Bremszonen, ist diese Strecke noch anspruchsvoller. Im Prinzip, musste ich das ganze Rennen gegen das Bike kämpfen. Man konnte sich die Energie auf dem Motorrad gar nicht ansparen.»

Doch zunächst herrschte ein großer Kampf um die Spitze zwischen Toprak, Andrea Locatelli (Yamaha) Ducati-Privatier Axel Bassani und Jonathan Rea (Kawasaki). «Als ich hinter Toprak fuhr, fühlte sich der Vorderreifen nicht mehr sehr gut an. Ich denke, in der heißen Luft hinter ihm, erhöhte sich der Reifendruck. Deshalb war der Grip nicht besonders gut», war sich der 38-Jährige sicher. «Beim Bremsen fehlte mir das Gefühl. Einmal hatte ich diesen üblen Wackler, das war sehr gefährlich, aber ich konnte es zum Glück kontrollieren.»

«Als ich freie Fahrt hatte, weil ich zuvor den Fehler machte, bemerkte ich, dass der Reifen besser funktionierte. Also versuchte ich alles, um an Toprak vorbeizukommen. Als ich die Führung übernommen hatte, kam das Gefühl zurück und ich konnte mehr Druck machen», freute sich der Superbike-WM-Leader. «Ich bin glücklich mit dem Motorrad und mit dem Rennen, nach den Problemen am Freitag, habe ich nicht mit dem Sieg gerechnet.»

Es war der erste Erfolg für Bautista in Imola, die Superbike-WM gastierte aber auch 2019 letztmals auf der 4,9 km langen Strecke. «Der erste Sieg für mich auf dieser Piste sagt mir, dass wir konkurrenzfähig sind. Dieser Kurs ist nicht einfach, weil wir keine Referenzen haben. Das Motorrad funktioniert zum Glück auf allen Strecken und unter allen Bedingungen. Ich fühle mich gut auf allen Strecken.»