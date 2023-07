Domi Aegerter musste aufgeben – Kupplung rutschte

Für Superbike-Rookie Dominique Aegerter ist die Rennstrecke in Imola neu. Dass sich der GRT-Yamaha-Pilot von Freitag auf Samstag deutlich steigern konnte, wurde im ersten Rennen nicht belohnt.

Platz 19 in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag entsprach nicht dem Anspruch von Dominique Aegerter – auch wenn er das «Autodromo Enzo e Dino Ferrari» bis dahin nur aus einigen Runden mit dem Porsche kannte.

Platz 12 im Qualifying war ein deutlicher Schritt nach vorne. Im Rennen lag er ebenfalls lange auf dieser Position. Als er Yamaha-Kollege Bradley Ray überholte, war der Schweizer Elfter. In der 15. von 19 Runden begann Aegerters Yamaha zu zicken und er wurde bis auf Rang 16 durchgereicht, in der nächsten Runde musste er aufgeben.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Imola, Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi, Danilo Petrucci & Axel Bassani © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi & Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Andrea Locatelli führt das Feld an © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Jonathan Rea © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Jonathan Rea Zurück Weiter

«Wir haben unsere Leistung verbessert und sind näher an die Spitzenfahrer herangekommen», erzählte der zweifache Supersport-Champion. «In den langsamen Schikanen haben wir noch Probleme, aber wir haben Fortschritte gemacht. Im Rennen war ich in den ersten Runden am Limit. Außerdem hatten wir es mit sehr heißen Bedingungen zu tun und das Verhalten des Motorrads war etwas anders. In der Schlussphase des Rennens begann leider die Kupplung zu rutschen und ich musste aufgeben. Wir hoffen, dass wir uns am Sonntag steigern können und im Sprintrennen einen Platz unter den ersten neun erreichen, um eine bessere Ausgangsposition für das zweite Hauptrennen zu haben.»



In der Gesamtwertung liegt Aegerter nach 19 Rennen mit 97 Punkten auf dem neunten Platz.