Andrea Locatelli stolz auf Fans: «Ich wäre am Strand»

Die Hitzeschlacht in Imola war auch für Andrea Locatelli eine enorme Herausforderung. Dass er bei seinem Heimrennen an der Spitze kämpfte, gibt dem Yamaha-Werkspiloten Motivation für die restliche Superbike-WM 2023.

Für Andrea Locatelli war Imola ein wichtiges Wochenende. Freunde, Fans und die Familie waren gekommen und die wollte der Yamaha-Werkspilot natürlich nicht enttäuschen – mit den Plätzen 4, 3 und 4 ist ihm das gut gelungen. Für die Unterstützung von den Tribünen trotz Temperaturen im Schatten bis zu 40 Grad Celsius war Locatelli dankbar.



«Ich habe mich total gefreut, so viele Menschen auf den Tribünen zu sehen. Wäre ich kein Rennfahrer, wäre ich bei den Temperaturen wahrscheinlich an den Strand gegangen oder bei eingeschalteter Klimaanlage zu Hause geblieben», scherzte der WM-Dritte. «Wir müssen dankbar sein, dass trotz der Hitze viele Menschen kamen, denn ohne die Fans würde es keinen Rennsport geben. Es war großartig, dass sie zahlreich kamen.»

Vollends zufrieden war der 26-Jährige mit dem Ausgang der Rennen jedoch nicht, denn als Zweiter der Startaufstellung hatte er den Speed für mehr und im ersten Lauf und im Sprintrennen leistete er über mehrere Runden Führungsarbeit.



«Im Superpole-Race hatten wir die perfekten Reifen, allerdings bin ich nicht glücklich mit den beiden Hauptrennen. Wir änderten unsere Reifenwahl, weil das Gefühl nicht sonderlich gut war. Am Samstag hatte ich Probleme mit dem Grip an der Front und im zweiten Lauf am Sonntag hinten. Uns ist dadurch eine gute Gelegenheit entwischt, um Podestplätze kämpfen zu können», ärgerte sich Locatelli ein wenig. «Insgesamt war es dennoch ein starkes und gutes Wochenende für mich, zumal ich zum ersten Mal mit dem Superbike in Imola war. Ich bin stolz auf das, was Yamaha und ich hier erreicht haben. Wir haben in Imola einen weiteren Schritt nach vorn gemacht. So müssen wir weitermachen und für Most in zwei Wochen bin ich optimistisch, dass wir einen guten Job abliefern können.»

In allen drei Rennen kämpfte der Italiener mit Jonathan Rea (Kawasaki) um die Positionen, aber nur im Superpole-Race konnte er sich gegen den Rekordweltmeister durchsetzen. In der Gesamtwertung liegt Locatelli als Dritter noch sieben Punkte vor dem Nordiren.



«Johnny und ich kämpfen miteinander um Rang 3 und ganz klar, diesen Platz will ich bis zum Ende behalten. Wochenende wie in Imola geben mir dafür viel Motivation», sagte der Yamaha-Pilot kämpferisch. «Wir müssen immer daran glauben, dass wir es schaffen, und uns für dieses Ziel ins Zeug legen. Bei den bevorstehenden Rennen können wir konkurrenzfähig sein und hoffentlich mehrere Podestplätze erreichen.»