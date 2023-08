Andrea Locatelli (Yamaha): «Most schwierig, Pech»

Im Trockenen sah sich Andrea Locatelli beim Superbike-Meeting in Most auf dem Podium stehen. Aber auch als der Yamaha-Pilot die Gelegenheit dazu bekam, war er davon weit entfernt.

Andrea Locatelli kam von einem soliden Wochenende in Imola zum achten Saisonmeeting in Most. Bei seinem Heimrennen hatte der Yamaha-Pilot die Plätze 4, 3 und 4 eingefahren, so sollte es auch in Tschechien laufen. Aber statt Hitze wie in Imola war es in Most deutlich kühler und die Bedingungen insgesamt völlig andere.

Von Startplatz 7 ging der 26-Jährige auf nasser Piste in das erste Rennen. Locatelli setzte, wie alle in den Top-6, auf Intermediate-Reifen und wurde Sechster. «Das Rennen war schwierig, denn die Reifenwahl und das Reifenmanagement waren tückisch. Wir haben uns für die richtige Option mit den Intermediates entschieden, auch wenn wir damit anfangs etwas Zeit verloren haben», sagte der Yamaha-Pilot. «Obwohl ich lieber auf dem Podium gestanden hätte, haben wir das Beste aus einer schwierigen Situation gemacht. In den letzten Runden habe ich ein wenig gelitten. Ich denke, dass wir bei trockenen Bedingungen um das Podium kämpfen können.»

Obwohl es am Sonntag mehrfach regnete, fanden die beiden Rennen der Superbike-Kategorie auf trockener Strecke statt. Das erhoffte Podium vergab Locatelli im Superpole-Race mit einem Sturz. Im zweiten Lauf sprang ein siebter Platz heraus. Vom erhofften Podium war Locatelli letztlich weit entfernt. «Im Superpole-Race hatten wir Pech. Ich habe das Heck verloren, vielleicht war ich etwas neben der Linie, und die Bedingungen nach dem Regen waren schwierig – und dann in Rennen 2 von weiter hinten zu starten, war ebenso schwierig», erklärte der Italiener. «Wir müssen daraus lernen, es aber auch vergessen und uns auf Magny-Cours freuen. Dort werden wir wieder versuchen, mehr Gefühl und Selbstvertrauen zu bekommen, um wieder zu kämpfen.»

Locatelli weiter: «Es war ein seltsames Wochenende, und wir hatten etwas Pech – leider haben wir an diesem Wochenende nicht viele Punkte geholt, aber offen gesagt war es nicht einfach. Wir haben versucht, in jeder Session das Maximum herauszuholen. Ich bin ein wenig enttäuscht, denn ich hätte gerne mehr Punkte geholt – gerade in Most, denn 2021 war das eine gute Strecke für uns.»

In der Gesamtwertung gerät Locatelli, der im ersten Saisondrittel unangefochten Dritter war, zunehmend unter Druck. Seit Donington fiel er hinter Jonathan Rea (Kawasaki) auf Rang 4 zurück und der aufstrebende Ducati-Privatier Axel Bassani (5.) liegt nur noch 20 Punkte hinter ihm.