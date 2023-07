Remy Gardner wird besser: «Spitze war in Sichtweite»

Als Zweiter am Freitag und Dritter der Superpole deutete Remy Gardner an, dass mit ihm beim Superbike-Meeting in Most zu rechnen ist. In den Rennen lief beim Yamaha-Piloten aber erst am Sonntag alles zusammen.

Still und heimlich fuhr Remy Gardner aus dem Schatten von Dominique Aegerter, der bei GRT Yamaha bisher die Akzente setzte. Beide sind Rookies, beide sind Weltmeister. Der Australier gewann 2021 die Moto2-WM, der Schweizer die Supersport-WM 2021 und 2022.

Bis Barcelona begeisterte Aegerter mit mehreren Top-6-Ergebnissen. In Misano, Donington, Imola und Most erreichte der 32-Jährige aber nur als Achter im ersten Lauf in Tschechien ein einstelliges Ergebnis.

Bei Gardner ist es eher umgekehrt. Seit Imola wächst sein Vertrauen zur Yamaha R1, auch wenn sich dies auf der Traditionsstrecke nicht an den Ergebnissen ablesen lässt. In Most überraschte der 25-Jährige als Zweiter am Freitag und mit Startplatz 3. In den Rennen fuhr der Yamaha-Pilot mit den Plätzen 11, 6 und 6 insgesamt 19 WM-Punkte ein, sechs mehr als sein starker Teamkollege.

«Wir haben uns in der Superpole verbessert, was sehr positiv ist – zum ersten Mal bin ich aus der ersten Reihe gestartet. Leider war in Rennen 1 die Reifenwahl nicht die beste, aber alles war unvorhersehbar und schwierig. Wir hatten ein bisschen Pech, aber wir nehmen das Positive und die Erfahrung mit», sagte Gardner. «Im Superpole-Race gelang es mir, vorn zu bleiben und einen konstanten Speed zu halten. In Rennen 2 hatte ich die Spitze in Sichtweite. Ich fühlte mich gut und hatte einen starken Rhythmus. Im letzten Teil des Rennens begannen aber die Reifen abzubauen, und ich hatte das Gefühl, dass ich am Limit war. Wir beanspruchen die Reifen noch zu stark, die anderen schonen ihre Reifen besser.»

«Insgesamt war es ein sehr positives Meeting», zog der Australier ein gutes Fazit. «Dieses Wochenende hat uns Selbstvertrauen gegeben. Hoffentlich können wir in den nächsten Rennen näher an die Top 5 herankommen.»