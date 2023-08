Philipp Öttl: «Ich darf es null Komma null vergeigen»

Vom letzten Startplatz kommend gelang Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) mit dem 13. Platz im zweiten Superbike-Rennen in Most ein versöhnlicher Abschluss. Doch er weiß, dass das in der derzeitigen Phase zu wenig ist.

Verpatzt ein Fahrer mit dem aktuellen Format der Superbike-WM das Qualifying, ist sein Wochenende so gut wie gelaufen.



Philipp Öttl erlebte am Samstag in Tschechien den GAU: In der Superpole stürzte er zweimal und seine einzige gezeitete Runde wurde ihm wegen gelber Flaggen gestrichen. Weil es der Bayer im Sprintrennen nicht in die Top-9 schaffte, stand er in allen drei Läufen auf dem letzten Startplatz.

Im ersten Rennen bei Mischbedingungen gab Öttl wegen falscher Reifenwahl drei Runden vor Schluss auf, was ihn rückblickend einen WM-Punkt kostete.



Im Sprintrennen hatte der Bayer das Pech, dass Lorenzo Baldassarri direkt vor ihm liegend stürzte und er nicht ausweichen konnte. Im zweiten Hauptrennen fuhr der 27-Jährige im 24 Mann starken Feld von ganz hinten bis auf Platz 13 – ein Hoffnungsschimmer vor der sechswöchigen Sommerpause.

Philipp ist bewusst, dass von einem Fahrer auf einer Ducati mehr erwartet wird und viele andere Piloten seinen Platz im Team Go Eleven haben wollen. Seine vier Markenkollegen Alvaro Bautista, Danilo Petrucci, Axel Bassani und Michael Rinaldi landeten im zweiten Hauptrennen in Most auf den Plätzen 1, 2, 4 und 5.

In der Gesamtwertung ist Bautista (427 Punkte) Erster, Bassani (207) Fünfter, Petrucci (155) Sechster und Rinaldi (147) Siebter. Öttl liegt mit 56 Zählern nur auf Platz 15, wobei er kein Werksmotorrad, sondern eine Kundenmaschine hat – wie Bassani.

«Vom letzten Startplatz 13. werden und den Alex Lowes geschlagen, ist okay. Trotzdem ist keiner zufrieden», sagte Öttl gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich dachte mir, dass Punkte von dort hinten ganz schwer werden. Das war kein leichtes Wochenende, dabei hatten wir die Pace und waren im FP3 gut dabei. Dann war aber das Qualifying Mist, wo ich selbst einen Bock reingehauen habe. Und dann nahm ich im ersten Rennen den falschen Vorderreifen, lauter Blödsinn. Meine derzeitige Situation ist nicht einfach und ich habe es vergeigt. Und das in einer Zeit, in der ich es null Komma null vergeigen darf. Ich kann schnell fahren und weiß das auch, ich muss es aber auch auf den Punkt bringen. Das habe ich in Most nicht geschafft.»