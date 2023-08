Michael van der Mark (BMW): «Comeback war hart»

Man merkte Michael van der Mark bei seinem Superbike-Comeback an, dass er drei Monate pausieren musste. Der Niederländer im Team ROKit BMW fuhr in Most dennoch in die Punkte, was nicht selbstverständlich war.

Zweifelslos ist Michael van der Mark der Pechvogel der Superbike-WM 2023. Zwei schwere Beinverletzungen musste der Niederländer hinnehmen und kommt nur auf die Hälfte von Rennen wie sein ROKit BMW-Teamkollege Scott Redding. Beim Meeting in Most gab van der Mark drei Monate nach seinem Oberschenkelbruch links (Sturz im zweiten Lauf in Assen) sein Comeback auf der M1000RR.

Im nassen ersten Training ging der BMW-Pilot kein Risiko ein und fuhr nur vier Runden. Im FP2 flog er auf der ersten Runde wegen eines mechanischen Problems vom Motorrad. Dass der 30-Jährige am Samstag in der Superpole nur Startplatz 18 erreichte, erklärte sich von selbst.

Bei Mischbedingungen im ersten Lauf ging van der Mark auf Nummer sicher und wählte Regenreifen – Platz 13 und damit in den Punkterängen. «Am Freitag hatten wir so viel Pech. Unser Ziel war es, an diesem Wochenende viele Runden zu drehen, was mir am Samstag gelungen ist. Ich habe einfach versucht, meine Runden abzuspulen, wir haben nichts am Motorrad geändert. Ich musste nur meinen Rhythmus finden», berichtete der Supersport-Weltmeister von 2014. «Kurz vor dem Rennen begann es zu regnen, und die Strecke war nass. Also entschieden wir uns für Regenreifen, um kein Risiko einzugehen. Nach einigen Runden habe ich auf Slicks gewechselt. Ich habe das Rennen in den Punkten beendet, was gut ist. Aber für mich war das Beste, dass ich wieder ein Rennen absolviert und dabei einige Punkte geholt habe.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Bautista, Rea, Razgatlioglu, Rinaldi © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Baz, Vierge, Lecuona © Gold & Goose Petrucci, Bassani, Locatelli © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Vierge und Redding © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Vierge, Bassani, Aegerter © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Rea und Rinaldi © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Alvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Petrucci, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista Zurück Weiter

Im Sprintrennen von Startplatz 18 in die Top-9 vorzustoßen, war aussichtslos. Van der Mark beschränkte sich auch im zweiten Hauptrennen darauf, Fahrpraxis zu sammeln und wurde mit Platz 15 belohnt. «Mit dem Superpole-Race war ich recht zufrieden. Ich hatte einen ordentlichen Rhythmus, aber es waren nur zehn Runden», sagte der Niederländer, der es bis auf Platz 14 schaffte. «Im zweiten Rennen hatte ich dann einen guten Start. Aber ich war in der ersten Kurve zu vorsichtig und lag danach hinter einer großen Gruppe. Ich blieb eine Zeit lang an ihnen dran, aber ich musste zu sehr pushen, um bei ihnen zu bleiben. Also habe ich etwas weniger attackiert, da ich so viele Runden wie möglich fahren wollte. Es war ein einsames Rennen, aber wir mussten das Rennen beenden, wir mussten die Runden sammeln. Also muss ich mit dem Ergebnis zufrieden sein.»

Van der Mark zieht nach seiner Rückkehr ein versöhnliches Fazit. «Mir war klar, dass das Comeback hart werden würde. Aber nach einigen mechanischen Problemen wurde es noch schwieriger, auch der verpassten Trainings am Freitag», hielt van der Mark fest. «Der Sonntag war in Ordnung. Mein erstes Ziel war immer noch, so viele Runden wie möglich zu fahren. Natürlich will man auch so schnell wie möglich sein. Wie auch immer: Nach drei Monaten Abwesenheit war es schön, wieder Rennen zu fahren und Punkte zu sammeln.»