Alex Lowes: «Petrucci hat mein Rennen ruiniert»

Während Jonathan Rea in Most seinen ersten Sieg in der Superbike-WM 2023 einfahren konnte, kam sein Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes beim achten Saisonmeeting auf keinen grünen Zweig.

Kawasaki hat in der Superbike-WM 2023 keinen leichten Stand, seit Imola geht es bei Aushängeschild Jonathan Rea aber aufwärts. Der Rekordweltmeister war nach den Überseerennen auf Phillip Island und Lombok nur Sechster der Gesamtwertung und geht nach Most als WM-Dritter in die Sommerpause. Der Nordire erreichte in Tschechien den ersten Sieg der Saison sowie die Plätze 2 und 3.



Stillstand herrscht dagegen bei Teamkollegen Alex Lowes, der in der ersten Saisonhälfte so nahe am Rekordweltmeister war wie nie zuvor. Der 32-Jährige fuhr beim achten Saisonmeeting die beschaulichen Plätze 9, 7 und 14 ein.

Lowes hatte im ersten Lauf bei gemischten Bedingungen, wie Rea, Intermediate-Reifen montiert. «Glückwunsch an Jonathan und seine Crew – es war ein großartiger Sieg, für den sie hart gearbeitet haben. Für mich war es ein hartes Rennen, denn mein Start war nicht sonderlich gut und ich hatte anfangs einige Vorderradrutscher», erklärte Lowes. «Ich habe in den ersten drei oder vier Runden etwa 15 oder 16 Sekunden verloren. Danach war meine Pace, wenn man sie analysiert, gar nicht so schlecht. Aber nach vier Runden, als ich an 18. Stelle lag, war mein Rennen so gut wie vorbei.»

Im Sprintrennen hatte es Lowes über zehn Runden mit Remy Gardner (Yamaha) zu tun. Der Rookie zockte den Superbike-Routinier in der letzten Runde ab. «Mit dem Rennen war ich zufrieden, weil meine Pace in Ordnung war. Aber in der letzten Runde eine Position an Remy zu verlieren, war bitter. Ich hatte während des gesamten Rennens einen schönen Kampf mit ihm», lobte Lowes, der im zweiten Lauf in Runde durch den Kies ratterte. «Ich glaube, es war Petrucci, der mich in Kurve sechs getroffen hat. Ich war bereits am Scheitelpunkt und hatte keine Chance, zu reagieren. Das hat mein Rennen ruiniert, weil ich zehn Sekunden verloren habe und auf Platz 14 zurückgefallen bin. Die Ergebnisse spiegeln leider nicht wider, dass ich am Sonntag besser gefahren bin.»