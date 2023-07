Beschlossen: Kein SBK-Triple-Header zum Saisonende 31.07.2023 - 19:29 Von Ivo Schützbach

© Fritz Glänzel Die Superbike-WM kehrt zurück nach Jerez

Statt in Argentinien wird der finale Event der Superbike- und Supersport-WM 2023 in Jerez im südlichsten Zipfel Spaniens stattfinden. Der Termin wird in den nächsten Tagen festgelegt.