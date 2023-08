Kampf des Jahres: Bremsduell von Toprak und Bautista

Wie sich Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Alvaro Bautista (Ducati) im zweiten Superbike-Rennen in Most um die Spitze stritten, begeisterte die Fans. Auch die beiden Weltmeister haben es genossen.

Rennsport vom Feinsten boten uns die Stars der Superbike-WM im zweiten Lauf in Most. WM-Leader Alvaro Bautista bog als Führender in die erste Kurve ein, ihm folgten der erneut starke Axel Bassani (Motocorsa Ducati), Samstag-Sieger Jonathan Rea (Kawasaki) und Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu.

Bis zur vierten Runde hatte sich Razgatlioglu auf Platz 2 vorgearbeitet, in Runde 7 übernahm der Türke die Spitze. Was wir in den nächsten neun Runden zu sehen bekamen, war der beste Zweikampf dieser Saison. Leider kam es nicht zum Showdown, weil Toprak in der 16. von 22 Runden wegen eines Reifenschadens von seiner R1 katapultiert wurde und stürzte.

Jede Runde nutzte Bautista auf der knapp 800 Meter langen Start-Ziel-Geraden die hervorragende Beschleunigung seiner Ducati, um an Razgatlioglu vorbeizuziehen. Dank seines überragenden Könnens auf der Bremse konnte der Yamaha-Pilot aber jeweils kontern. Was man nicht jeden Tag zu sehen bekommt: Einmal gelang ihm das in der ersten Kurve sogar außen herum.

«Ich sah, wie Alvaro innen ankam und ließ die Bremse noch einmal los», grinste Toprak. «Für mich war das ein ganz normales Manöver, nur halt außen herum. Ich gab ihm den nötigen Platz. Es wäre kein Problem gewesen, ihm einen kleinen Schubser zu verpassen, aber das ist nicht mein Stil. Ich mag saubere Rennen, das waren großartige Kämpfe. Ich musste vor ihm bleiben, sonst hätte ich keine Chance gehabt, zu gewinnen. Im letzten Sektor war Alvaro sehr stark und sein Motorrad beschleunigte sehr gut aus der letzten Kurve hinaus.»

«100 Mal kamen wir zur ersten Schikane, 100 Mal führte Toprak», beschrieb Bautista den Kampf gegenüber SPEEDWEEK.com. «Jedes Mal haben wir die Ideallinie verpasst, aber er lag vorne. Einmal habe ich es innen probiert, aber so früh gebremst, dass ich die Ideallinie halten konnte. Dann kam er aber von außen und konnte wieder vorne bleiben. Danach dachte ich mir, dass es an dieser Stelle unmöglich ist ihn zu überholen, egal ob innen oder außen. Es gab andere Stellen, wo ich es versuchen konnte. Diese zeigte ich ihm aber nicht so deutlich, wie ich das in der ersten Schikane tat.»



Als Razgatlioglu aus dem Rennen war, konnte Bautista unbehelligt seinen 18. Saisonsieg einfahren – Rekord in der Superbike-WM.