Exklusiv: Andrea Iannone testet WM-Bike von Ducati

Andrea Iannone will wieder Rennen fahren

Das Team Go Eleven Ducati wird die Sommerpause nützen, um Andrea Iannone in Misano testen zu lassen. Der Italiener will nach vier Jahren Sperre wegen Dopings in der Superbike-WM einen Neustart wagen.

Seit dem 17. Dezember 2019 ist Andrea Iannone gesperrt, weil in seiner Urinprobe vom Sepang-GP am 3. November 2019 der verbotene Stoff Drostanolon nachgewiesen wurde, ein anaboles Steroid. Die Dopingsperre des 33-jährigen Italieners läuft noch bis 16. Dezember 2023, Iannone machte in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich, dass er anschließend in den Rennsport zurückkehren möchte.

Mitte Juli war er bei der Superbike-WM in Imola zu Besuch und führte intensive Gespräche mit dem Team Go Eleven Ducati, für das seit 2022 der Bayer Philipp Öttl startet.

Nur wenige glauben, dass Iannone nach vier Jahren Abstinenz an alte Glanztaten anknüpfen kann. Er fuhr für die MotoGP-Werksteams von Ducati, Suzuki und Aprilia und hat einen Sieg sowie elf Podestplätze erobert.

Aber in Italien hat er weiterhin einen klangvollen Namen. Durch seine Eskapaden oder auch den Auftritt bei «Dancing Stars» wurde er weit über Motorsportkreise hinaus bekannt, ist regelmäßig zu Gast in Fernsehshows und geistert durch die Boulevardpresse. Außerdem ist er mit der in Italien sehr bekannten Popsängerin Elodie liiert.

Für das Familienteam Go Eleven könnte Iannone der Schlüssel zu größerer Bekanntheit sein. Aus Ducati-Kreisen war bereits in Imola zu hören, dass das Paket mit Iannone für Go Eleven reizvoll wäre.

Zustandekommen wird der Deal aber nur, wenn Iannone maßgeblich zum Budget beiträgt. Die Rede ist, dass seine Partner zirka eine halbe Million Euro beisteuern müssten.

Ob diesbezüglich seit den letzten SBK-Rennen Ende Juli in Most Fortschritte erzielt wurden, ist unklar.

Jetzt wurde aber zumindest ein Test mit Iannone auf dem Misano World Circuit anberaumt, um zu sehen, was der Fünfte der MotoGP-WM 2015 noch leisten kann. Seine Rundenzeiten mit einer privaten Ducati Panigale bei Track-Days waren ordentlich, aber nichts, was seine möglichen zukünftigen Gegner in der Superbike-WM staunen lässt.

Die sechswöchige SBK-Sommerpause dauert noch bis zum Wochenende 8.–10. September, dann geht es in Magny-Cours weiter. Der Misano-Test soll noch im August über die Bühne gehen.

Kommt Iannone zu keiner Einigung mit dem Go-Eleven-Team, bieten sich nur noch wenige reizvolle Möglichkeiten. Bei den anderen Ducati-Teams Aruba.it, Motocorsa, Barni und Marc VDS wird er nicht unterkommen. Wechselt das Kawasaki-Team von Manuel Puccetti zum Hersteller aus Bologna, könnte dort eine Türe aufgehen.