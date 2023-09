Erster SBK-Lauf in Magny-Cours live nur im Stream

Fans der Superbike-WM haben vom Meeting in Magny-Cours das Nachsehen. Während ServusTV die Qualifyings der MotoGP live sendet, wird der erste SBK-Lauf im Stream und als Wiederholung gezeigt.

Mit dem Meeting in Magny-Cours endet die fast sechswöchige Sommerpause der Superbike-WM 2023 und die Fans freuen sich auf die von ServusTV gewohnte Live-Übertragung. Aber wegen der MotoGP in Misano wird daraus nichts: Statt des ersten Rennens flattern am Samstag die Qualifyings der Prototypen-Serien über den Bildschirm – eine Wiederholung erfolgt im Anschluss. Da der Start des zweiten Laufs auf 15:15 Uhr verlegt wurde, schalten die Österreicher unmittelbar nach dem Rennen der MotoGP zur seriennahen Weltmeisterschaft und bringen zumindest diese Session live, kostenlos und in HD-Qualität ins heimische Wohnzimmer.

Das volle Programm und garantiert live bieten ServusTV im kostenlosen Stream an, wo ab Freitag alle wichtigen Sessions aller drei Weltmeisterschaften zu sehen sind.

Eingeschränkt ist das Angebot aus Magny-Cours auch auf dem zu Discovery gehörenden Sender Eurosport. Wiederholungen der ersten Rennen von Superbike- und Supersport-WM sind am Samstag ab 18 Uhr geplant. Am Sonntag soll der zweite Supersport-Lauf live auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 gezeigt werden, dazu am späten Nachmittag Wiederholungen.