Gerloff: Mit der BMW funktioniert Toprak-Stil nicht

Der Texaner Garrett Gerloff wechselte von Yamaha zu BMW, Toprak Razgatlioglu wagt für die Superbike-WM 2024 den gleichen Schritt. Fährt der Türke den deutschen Hersteller aus der Krise?

Nach sechswöchiger Sommerpause geht die Superbike-WM in Magny-Cours/Frankreich an diesem Wochenende ins letzte Saisondrittel. Garrett Gerloff war in beiden 45-minütigen freien Trainings am Freitag bester BMW-Pilot und belegte jeweils Rang 2, was in der kombinierten Zeitenliste mit winzigen 0,081 sec Rückstand Platz 3 hinter Jonathan Rea (Kawasaki) und Michael Rinaldi (Ducati) bedeutet.

BMW bringt derzeit für 2024 einige Änderungen in der Organisation und Entwicklung auf den Weg, der Auftrag der Geschäftsleitung ist klar: Die M1000RR soll im sechsten Jahr seit der werksseitigen Rückkehr endlich siegfähig werden.

Zwei der wichtigsten Änderungen sind die Installation eines Testteams und die Verpflichtung von Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu, dem Weltmeister von 2021.

«Wenn es ein Testteam gibt und wir einen starken Testfahrer haben, dann ist das gut», urteilte Gerloff in kleiner Medienrunde. «Ich würde gerne mit einem Testfahrer reden können, weil es einige Dinge gibt, die ich gerne geändert hätte. So jemand könnte sich darauf fokussieren und Lösungen finden, die ich dann probieren könnte.»

Sämtliche BMW-Fahrer orten in der Bremsphase und am Kurveneingang die größte Schwäche des Motorrads. In diesem Bereich gilt Razgatlioglu als der Stärkste im Superbike-Feld.

Experten wie Fans fragen sich, ob Toprak mit seinem Stil die BMW-Schwäche ausmerzen kann. Oder ob er mit der M1000RR seine größte Stärke verliert?

«Er ist ein verdammt guter Fahrer und er wird auch bei uns gut fahren, 100-prozentig», betonte Gerloff. «Aber er fährt das Motorrad auf eine sehr spezielle Art. Er hat diesen Stil von der Kawasaki auf die Yamaha adaptiert. Auf der Yamaha konnte ich einige Dinge gleich machen wie er, auf dem Vorderrad anbremsen, mit dem Hinterrad in der Luft. Die BMW ist diesbezüglich viel schwieriger, sie ist nervöser und mag es, wenn beide Räder auf dem Asphalt sind. Ich glaube, dass er und seine Crew das gelöst bekommen. Toprak an Bord zu haben, ist für BMW eine großartige Motivation. Er wird Ideen bringen, die BMW dazu veranlassen werden, über den Tellerrand hinauszuschauen.»

Der Texaner weiter: «Es ist schwierig, mit der BMW in den beschriebenen Bereichen gleichbleibend zu fahren. Bei der Yamaha ist es so, dass wenn das Hinterrad in die Luft steigt und dann wieder auf den Asphalt kommt, sich das Bike trotzdem sanft verhält. Wenn du das mit der BMW machst, schlägt sie aus, wenn das Hinterrad aufsetzt. Die BMW ist wie ein Präzisionswerkzeug, was gut ist, weil man so viel herausholen kann. Wenn du aber alles aus ihr herausholen willst, dann darfst du nicht so aggressiv fahren.»

Razgatlioglu macht sich wegen dem Thema Bremsen auf der BMW keine großen Sorgen. «2019 konnte ich auch nicht so hart bremsen wie mit der Yamaha, ich lerne aber jeden Tag dazu», betonte der 37-fache Laufsieger gegenüber SPEEDWEEK.com. «Mein Level ist heute anders, als es damals war. Mit der Yamaha bin ich sehr zufrieden auf der Bremse, aber auch nicht an jedem Rennwochenende. Dafür braucht es auch eine gute Abstimmung. Mal sehen, wie das in Zukunft sein wird.»