Magny-Cours: Garrett Gerloff stürmt mit BMW auf Pole!

Die Superpole der Superbike-WM 2023 in Magny-Cours gewann sensationell Bonovo-Pilot Garrett Gerloff mit der BMW M1000RR. Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in den Top-5.

Bei der Superpole der Superbike-WM handelt es sich um ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. Seit 2022 gibt es den SCQ-Reifen von Pirelli, der bis zu zehn Runden überstehen kann. Theoretisch könnten die Piloten also die gesamte Session mit diesem Reifen durchfahren. Das Wetter traumhaft und bei Beginn der Superpole um 11:10 Uhr mit 29 Grad hochsommerlich warm.

Im FP3 fuhr WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) in 1:35,895 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. Nur wenig langsamer die erste fliegende Runde von Jonathan Rea (Kawasaki) in der Superpole in 1:35,970 min., gefolgt von Danilo Petrucci (Ducati) und Scott Redding (BMW). Derweil stürzte Remy Gardner (Yamaha).

Zur Orientierung: Die schnellste Rennrunde in Magny-Cours fuhr 2021 Jonathan Rea (Kawasaki) im Superpole-Race in 1:36,374 min, den Pole-Rekord stellte der Nordire im gleichen Jahr mit 1:35,683 min auf.

Doch die erste Zeit wurde Rea gestrichen, dafür legte der Nordire auf seiner zweiten Runde eine 1:35,959 min nach, die in der Zeitenliste ebenfalls für die Führung reichte. Bei Halbzeit kamen die Piloten zum Reifenwechsel an die Box. Rea führte vor seinem Kawasaki-Teamkollegen Alex Lowes, Petrucci, Bautista und Redding.

Bei noch sechs Minuten nahmen die ersten Teilnehmer ihren finalen Versuch in Angriff. Den Anfang machte Bonovo-BMW-Ass Garrett Gerloff. Der US-Amerikaner brannte eine beeindruckende 1:35,453 min in den Asphalt. Für ROKiT-Ass Scott Redding war die Superpole nach einem Sturz dagegen vorzeitig beendet. Gerloff-Teamkollege Loris Baz reihte sich als Dritter ein.

Aber noch hatten Rea, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Bautista ihren zweiten Versuch bis jetzt nicht gestartet. Aber die Gerloff-Zeit war stark: Bautista und Razgatlioglu reihten sich hinter dem BMW-Piloten ein und Rea verpasste eine Verbesserung.

Es blieb dabei: Gerloff holte sensationell die Pole für BMW, die erste Reihe komplettieren die Ducati-Werkspiloten Bautista und Michael Rinaldi, der nach Ablauf der Zeit Razgatlioglu auf Platz 4 in Reihe 2 verwies. Neben dem Türken gehen Rea und Baz Aufstellung.

Es ist die erste Pole von Garrett Gerloff in der Superbike-WM und die erste Pole eines US-Amerikaners seit John Hopkins in Silverstone 2011!

Go Eleven-Pilot Philipp Öttl sicherte sich als Elfter eine solide Startplatzierung, unmittelbar daneben Yamaha-Ass Dominique Aegerter auf der zwölften Position.