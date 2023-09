Magny-Cours, FP3: Alvaro Bautista liegt weit voraus

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) fuhr im FP3 am Samstagmorgen in Magny-Cours in seiner eigenen Welt, BMW präsentierte sich mit den Plätzen 2 und 5 stark. Der Deutsche Philipp Öttl fuhr in die Top-10.

Am Freitagvormittag im FP1 fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) bei 37 Grad Celsius Asphalttemperatur mit 1:36,900 min die Bestzeit, Michael Rinaldi als Erster im FP2 war bei heißen 52 Grad am Nachmittag mit 1:36,973 min nur minimal langsamer.



Im FP3 am Samstagmorgen hatte die Strecke kühle 25 Grad und bot entsprechend viel Grip. Bereits in der vierten fliegenden Runde gelang Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes mit 1:36,842 min die bis dahin schnellste Zeit des Wochenendes.

Zur Halbzeit der 30-minütigen Session setzte sich Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) mit 1:36,823 min an die Spitze und fuhr wenig später 1:36,590 min.



Zur Orientierung: Die schnellste Rennrunde in Magny-Cours fuhr 2021 Jonathan Rea (Kawasaki) im Superpole-Race in 1:36,374 min, den Pole-Rekord stellte der Nordire im gleichen Jahr mit 1:35,683 min auf.

In den letzten zehn Minuten wurden die Fahrer in den Top-5 munter durchgemischt, mit dem Fallen der Zielflagge katapultierte sich Bautista mit 1:35,895 min an die Spitze und fuhr damit 0,427 sec schneller als Garrett Gerloff (Bonovo BMW) auf Platz 2. Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi wurde Dritter, Kawasaki-Star Rea Vierter und Scott Redding sorgte als Fünfter für das zweite beachtliche BMW-Ergebnis.

Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati wurde Neunter, der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) Zehnter.



Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) konzentrierte sich auf die Rennabstimmung und wurde Elfter, die beiden Honda-Werksfahrer Iker Lecuona und Xavier Vierge strauchelten auf den Plätzen 13 und 17.

Der WM-Fünfte Axel Bassani verpasste wegen Motorproblemen an seiner Motocorsa-Ducati das gesamte Training.



Wie immer in den freien Trainings gilt, dass die Zeiten mit Vorsicht zu genießen sind, weil die Fahrer und Teams unterschiedliche Strategien haben und nicht zur gleichen Zeit mit identischen Reifen unterwegs sind. Während einige auf Zeitenjagd gehen, arbeiten andere an der Rennabstimmung.

Ergebnisse Superbike-WM Magny-Cours, FP3:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:35,895 min

2. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,427 sec

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,536

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,673

5. Scott Redding (GB), BMW, +0,790

6. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,931

7. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,947

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,970

9. Philipp Öttl (D), Ducati, +0,992

10. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,084

11. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,230

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,259

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,345

14. Loris Baz (F), BMW, +1,475

15. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +1,906

16. Michael van der Mark (NL), BMW, +2,021

17. Xavier Vierge (E), Honda, +2,158

18. Hannes Soomer (EST), Honda, +2,869

19. Isaac Vinales (E), Kawasaki, +3,034

20. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +3,131

21. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +3,210

22. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,430

23. Bradley Ray (GB), Yamaha, +7,344

24. Axel Bassani (I), Ducati, keine Zeit