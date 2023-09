Bonovo BMW jubelt: Grandioser Garrett Gerloff Vierter

Mit der Pole und Platz im ersten Lauf der Superbike-WM verzückte Garrett Gerloff sein Team Bonovo action. Der US-Amerikaner mausert sich immer mehr zum heimlichen Star im BMW-Lager.

BMW Motorsport-Direktor Marc Bongers war nach dem zweitägigen Aragon-Test zuversichtlich für das Meeting in Magny-Cours, bestätigt hat diese Aussage am Samstag Garrett Gerloff vom Team Bonovo action – und wie!

Im Qualifying stürmte der US-Amerikaner in Rekordzeit auf Pole und hielt auch im ersten Lauf tapfer mit, obwohl er in den Trainings keine Rennsimulation gefahren hatte. In der letzten von 20 Runden schnappt sich der 28-Jährige noch Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes und kreuzte auf der vierten Position die Ziellinie. Damit sorgte Gerloff für das beste BMW-Finish, zweitbester BMW-Pilot wurde Scott Redding auf der siebten Position. «Was soll ich sagen? Es war ein fantastischer Start in den Saisonendspurt», frohlockte Gerloff.

Der BMW-Pilot weiter. «Ich war in der Superbike-WM erstmals von der Pole gestartet und war von meiner Pace überzeugt. Das Podium hielt ich für möglich, sofern ich in den ersten Runden gut ins Rennen komme. Aber ich weiß nicht warum, ich konnte nicht dieselbe Pace wie am Freitag fahren, obwohl die Bedingungen identisch waren. Ich fühlte mich okay, gegen Johnny und Alex konnte ich aber nichts ausrichten und das frustrierte mich ein wenig. Für das Team freut es mich, wir sind bestes Privatteam! Ich selbst bin ein wenig enttäuscht, mit der Pole und Platz 4 sollte ich aber nicht zu traurig sein.»

Gerloffs bisher bestes Ergebnis seit seinem Wechsel zu BMW waren siebte Plätze im Superpole-Race in Barcelona und Donington. Im langen Rennen war Platz 8 im zweiten Lauf in Misano sein bisheriges Highlight.

«Wir haben verschiedene Set-ups ausprobiert, wie wir es auch beim Aragon-Test getan haben. Im FP1 war mir klar, dass wir auf dem falschen Weg sind, aber nach ein paar kleinen Änderungen lief es im FP2 viel besser. So gut wie hier habe ich mich bei heißen Bedingungen noch nie auf dem Bike gefühlt», schilderte Gerloff. «Es war ein unglaublicher Moment, und ich denke, es zeigt einfach, wie hart alle gearbeitet haben. Jetzt freue ich mich auf Sonntag – wir haben zwei Rennen, um es erneut zu versuchen.»