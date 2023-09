Philipp Öttl (9.): Auf der Kampflinie gegen Bautista

Als Neunter im ersten Superbike-Rennen in Magny-Cours holte Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati sein siebtes Top-10-Ergebnis in dieser Saison. Für den Sonntag traut er sich eine Verbesserung zu.

«Bravo Philipp», war aus den Mündern der Go-Eleven-Crew zu hören, als Öttl nach der Hitzeschlacht in Magny-Cours an die Box zurückkehrte. Von Startplatz 11 kommend zeigte der Bayer «ein solides Rennen» und kam mit 12,6 sec Rückstand auf Sieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) als Neunter ins Ziel. Der 27-Jährige holte damit sein siebtes Top-10-Ergebnis in dieser Saison.

Mit nassem Handtuch auf dem Kopf und Kühlpads auf der Brust saß er in der Go-Eleven-Box, als SPEEDWEEK.com vorbeischaute. «Ich hatte mich auf ein etwas kühleres Wochenende eingestellte», schmunzelte Philipp. «Wir haben gut und ruhig gearbeitet und hatten von P11 eine solide Ausgangsposition. Der Start war solide, es war alles okay und hat gut gepasst – ich hoffe, dass wir für Sonntag den nächsten Schritt machen können. Die letzten sechs Runden konnte ich das Motorrad nicht mehr so gut stoppen, da bin ich etwas in die Kurven gerutscht.»

Weltmeister Alvaro Bautista lag in der dritten Runde auf Platz 2, als seine Ducati auf einmal ausging und er sie neu starten musste. Der Spanier fiel dadurch auf den letzten Platz zurück und überholte anschließend die Hälfte des Feldes. Im Ziel lag er auf Platz 10 und kam direkt hinter Öttl ins Ziel.

«Ich habe am Anfang mitbekommen, dass ich an ihm vorbeigefahren bin», erzählte der einzige Deutsche im Feld. «Am Schluss wusste ich nicht, wer hinter mir ist. Erst in der letzten Runde habe ich in Kurve 5 auf die Leinwand geschaut und das rote Motorrad hinter mir gesehen. Ab da bin ich komplette Kampflinie gefahren und war gottseidank auch nicht so langsam.»