Alvaro Bautista: Weshalb seine Ducati stehen blieb

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista hätte die Pace gehabt, um Sieger Razgatlioglu im ersten Rennen in Magny-Cours Paroli zu bieten. Doch ein technisches Problem warf ihn vorübergehend auf den letzten Platz zurück.

Von Startplatz 2 kommend beschleunigte Alvaro Bautista Überraschungs-Polesetter Garrett Gerloff auf der BMW aus und übernahm die Führung, in der zweiten Runde musste er diese an Toprak Razgatlioglu abgeben. In der dritten Runde gefror den Leuten in der Aruba-Ducati-Box das Gesicht – der Champion rollte am rechten Streckenrand aus.

17 Sekunden später war das gesamte Feld an Bautista vorbei, der Spanier konnte aber weiterfahren. Er pflügte sich durchs Feld und schaffte es immerhin noch bis auf den zehnten Platz. 13,25 sec Rückstand auf Sieger Razgatlioglu zeigen, dass der Gewinner ohne dieses Problem auch in Frankreich höchstwahrscheinlich Bautista geheißen hätte.

Was war geschehen?



«Der Motor fühlte sich nach dem Rennstart langsamer an als normal», erläuterte Bautista beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Er fühlte sich nicht kaputt an, aber so, als würde etwas nicht korrekt funktionieren. Es fehlte an Leistung, das Motorrad schob nicht mehr richtig an. In der dritten Runde ging der Motor am Ausgang von Kurve 5 aus, als ich Gas gab. Das Dashboard ging aber noch und zeigte mir an, dass ich den Motor starten kann. Ich versuchte es, der Motor ging wieder an und ich konnte weiterfahren. Danach war alles normal, ich hatte beim Aufholen viel Spaß und konnte zahlreiche Fahrer überholen. Meine Pace war gut und auch mein Gefühl für das Motorrad.»

Der Spanier nahm diesen Rückschlag erstaunlich gelassen, angesichts 55 Punkten Vorsprung auf den WM-Zweiten Razgatlioglu gibt es aber auch keinen Grund für Panik.

«Manchmal mache ich Fehler, manchmal passiert etwas mit dem Motorrad», verdeutlichte der 50-fache Laufsieger. «So ist das im Rennsport. Es liegt nicht in meinen Händen, so ein Problem zu lösen. Also konzentriere ich mich auf mich und versuche mein Bestes. Glücklicherweise ging der Motor wieder an und ich konnte das Rennen zu Ende fahren. Sonst wäre es schlimmer gewesen. Solche Dinge kannst du nicht vermeiden, also bringt es auch nichts, zurückzuschauen. Man muss immer nach vorne blicken und so positiv wie möglich denken.»