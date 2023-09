Magny-Cours bestes SBK-Wochenende von Bonovo BMW

Unvergessen die deutlichen Worte von Bonovo-Boss Jürgen Röder zu Beginn der Superbike-WM 2023, als er wegen fehlender Konkurrenzfähigkeit mehr Anstrengungen von BMW forderte. Nach Magny-Cours ist der Hesse in Feierlaune.

Seit 2021 ist Bonovo action in der Superbike-WM am Start, und man kann nicht behaupten, dass es einfache Jahre waren. Jonas Folger schaffte nach dem IDM-Gewinn mit Yamaha nicht die Umstellung auf die BMW, auch seine Nachfolger Eugene Laverty und Loris Baz rissen 2022 keine Bäume aus.

Als beim diesjährigen Saisonauftakt auf Phillip Island auch die Fahrerpaarung Garrett Gerloff/Baz kein einstelliges Ergebnis nach Hause brachten, platzte dem besonnenen Teameigener Jürgen Röder der Kragen. «In Anbetracht dessen, was wir investieren, ist das einfach zu wenig», stellte der Unternehmer damals klar. «Vielleicht sollten wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen und überlegen, wie es weitergeht.»

Seitdem ist viel passiert. BMW arbeitete weiter emsig an Verbesserungen, gleichzeitig gewöhnte sich Gerloff immer besser an das Motorrad und sorgte in Magny-Cours für das bisher erfolgreichste Wochenende von Bonovo. Der US-Amerikaner fuhr die erste Pole mit der aktuellen M1000RR ein und legte in den beiden Hauptrennen die Plätze 4 und 5 nach. Wäre er im Superpole-Race nicht von Markenkollegen Scott Redding abgeräumt worden, wäre ein weiteres starkes Ergebnis möglich gewesen.

«Ich denke, der Samstag war das Beste, was wir jemals erlebt haben! Wir haben die Pole-Position geholt und Garrett hat Platz vier eingefahren. Das war natürlich ein Traum», sagte Röder begeistert. «So etwas hatten wir noch nie und wir hatten auch eine starke Konstanz an schnellen und guten Zeiten. Es ging für Garrett in den Rennen erst einmal darum, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Platz vier war klasse und eine hervorragende Leistung. Das Beste, was wir in dieser Saison eingefahren haben.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Gardner und Öttl © Gold & Goose Baz und Gerloff © Gold & Goose Bautista und Rea © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Wie Gerloff selbst trägt auch der Bonovo-Boss Scott Redding sein Missgeschick im Sprintrennen am Sonntag nicht nach. «Scott kam nach dem Rennen sofort in die Box und hat sich entschuldigt. Schwamm drüber, so etwas passiert», winkte Röder ab. «Am Nachmittag gab es Turbulenzen mit der roten Flagge und einen Neustart. Danach hat Garrett ein tolles Rennen abgeliefert. Er ist unglaubliche Rundenzeiten gefahren und Platz fünf ist hervorragend. Was es auch hervorzuheben gilt, ist, dass wir an einem Wochenende mit Garrett zweimal bestes Independent Team waren, was uns zuvor noch nie gelungen ist. Loris hat die Fahnen im Superpole-Rennen hochgehalten und ist auf Platz sieben gefahren, was meiner Meinung nach eine tolle Leistung ist. Er hatte in den Hauptrennen mit Platz 13 und zwölf noch immer technische Probleme.»

Der Odenwälder weiter: «Das war das beste Wochenende, das Bonovo action BMW bisher hatte. Ich denke, das ganze Team ist total glücklich. Das komplette Team hat, das auch verdient. Ich möchte noch einmal nicht nur die Fahrer hervorheben, sondern alle, die daran beteiligt sind: vom Koch über Megan, die unsere Küche organisiert, über unsere Lkw-Fahrer Walter und Karsten, jeden einzelnen Mechaniker. Das ist eine riesige Leistung, das ist ihre Platzierung und ihre Pole-Position und darauf können sie megastolz sein. Dem ganzen Team ein sehr großes Lob von meiner Seite aus. Ich kann es nicht anders sagen: Tolle, tolle Leistung. Jetzt müssen wir schauen, dass wir daran anknüpfen und uns weiterentwickeln, denn ich denke, die Kombination Garrett-BMW harmoniert gut. Das hat er gestern und heute gezeigt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das dauerhaft in Platzierungen umwandeln können.»