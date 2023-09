Axel Bassani (Ducati): Sturz im FP1 vermasselte alles

Beim Meeting in Magny-Cours agierte Ducati-Pilot Axel Bassani auffällig blass. Der beste Privatier der Superbike-WM 2023 hatte im ersten Training sein Einsatzmotorrad zerstört.

Mit nur zwölf WM-Punkten aus drei Rennen war Magny-Cours das bisher schlechteste Wochenende von Axel Bassani in diesem Jahr. Spätestens als der Ducati-Privatier am Samstag in der Superpole und im ersten Lauf nur Platz 17 erreichte, war klar, dass etwas nicht stimmen konnte. Hintergrund war ein heftiger Sturz im ersten Training, der für den Abbruch der Session sorgte.



«Körperlich war ich nicht in so schlechter Verfassung, aber das Motorrad war in einem schlechteren Zustand, da mein Lieblingsrad zerstört war. Es war nicht einfach, zum zweiten Bike dasselbe Empfinden aufzubauen», erzählte Bassani SPEEDWEEK.com. «Durch den Sturz habe ich praktisch einen ganzen Tag verloren. Diverse Komponenten am Motorrad waren kaputt, auch der Motor, und im ersten Rennen hatte ich noch ein technisches Problem.»

Mit den Plätzen 8 und 6 betrieb der 24-Jährige am Sonntag Schadensbegrenzung. Seine beste Performance zeigte Bassani im Superpole-Race, als er es in nur zehn Runden von Startplatz 19 bis auf die achte Position schaffte.



«Sicher mein bestes Sprintrennen in drei Jahren. Allerdings hoffe ich, dass ich demnächst aus Reihe 2 oder 3 starten kann und nicht wieder von so weit hinten», scherzte der Italiener. «Lauf 2 war ein an sich schönes Rennen, allerdings war ich nach neun Runden körperlich fix und fertig. Also entschied ich, das Motorrad einfach nur ins Ziel zu bringen. Jetzt werde ich mir eine Pause gönnen und mich zu Hause ausruhen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Gardner und Öttl © Gold & Goose Baz und Gerloff © Gold & Goose Bautista und Rea © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Bassani weiter: «Es war kein einfaches Wochenende, aber das kann passieren. Wir müssen fokussiert und die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Ohne den Sturz wären die Top-5 möglich gewesen. Das Podium ist mit Álvaro, Toprak und Johnny immer schwer zu erreichen. Zusammengefasst war der Freitag und Samstag mies, der Sonntag war ordentlich.»



In der Gesamtwertung belegt Bassani relativ sicher den fünften Rang. Mit 219 Punkten liegt der Italiener 39 Punkte vor Markenkollegen Danilo Petrucci, sein Rückstand auf Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli beträgt 37 Punkte.