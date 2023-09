Honda überraschend stark – Lecuona zuversichtlich

Nach einer Serie schwacher Ergebnisse überraschte Honda-Pilot Iker Lecuona am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Aragón mit starken Rundenzeiten. Der Spanier wundert sich selbst, warum er so schnell ist.

Das erste Training im MotorLand Aragón beendete Iker Lecuona überraschend als starker Zweiter. Am Nachmittag stürzte der Spanier, lag aber erneut solide in den Top-5. Als Fünfter der kombinierten Zeitenliste mit 0,692 sec Rückstand präsentiert sich der Honda-Pilot beim Heimrennen gut aufgelegt. Es könnte das beste Wochenende seit langer Zeit werden.

Seltsam: Seit Donington-Park erreicht Honda nur mit Mühe die Top-10, doch wie beim zweitägigen Test Ende August gelingen den beiden HRC-Piloten in Aragón konkurrenzfähige Rundenzeiten.



«Wir haben zwar dieselben Schwierigkeiten wie überall, in Aragón ist das Bike aber einfach schneller», sagte Lecuona in kleiner Journalistenrunde. «Ich gebe auf jeder Rennstrecke das Maximum. In Magny-Cours war ich am Limit und landete auf den Plätzen 15 und 12. Hier fuhr ich allein, arbeitete für die Rennen und war schnell! Warum? Wenn sich das Bike gut anfühlt, kann ich pushen und noch etwas herausholen. Was uns in Aragón schwerfällt, ist eine schnelle Runde. Deshalb bin ich schon auf die Superpole gespannt. Die Honda ist ziemlich gut in schnellen Kurven, deshalb fällt mir der erste Sektor leicht. Im zweiten Abschnitt mit dem Stop-and-Go habe ich Schwierigkeiten. Generell kommt der Charakter dem Bike entgegen. Im Rennen kann ich stark sein. Ich war lange nicht mehr in dieser Position und es fühlt sich gut an.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Aragón © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Hafizh Syahrin © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Dominique Aegerter Zurück Weiter

Seit Magny-Cours setzt Honda ein mit Super-Concession-Parts aktualisiertes Chassis ein, das allerdings nur am Motorrad von Lecuona zum Einsatz kommt. Teamkollege Xavi Vierge platzierte sich mit 1,2 sec Rückstand auf der achten Position dennoch ordentlich.



«Das neue Chassis vermittelt mir ein besseres Gefühl für die Front, außerdem bekomme ich die Reifen damit besser über die Distanz», erklärte der 23-Jährige die Vorzüge. «Xavi verwendet es nicht, weil es sich bei ihm nicht in derselben Art und Weise auswirkt. Sein Fahrstil ist anders und unsere Settings unterscheiden sich deutlich. Unsere Motorräder fühlen sich völlig unterschiedlich an.»