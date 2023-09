Razgatlioglu frustriert: «Das Bike funktioniert null»

Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu beendete beide freien Trainings der Superbike-WM in Aragon am Freitag als Siebter. «So wie es jetzt steht, können wir nicht ums Podium kämpfen», hielt der Türke fest.

Siebter im FP1 und FP2 ergab die gleiche Platzierung in der kombinierten Zeitenliste – und einen frustrierten Toprak Razgatlioglu. «Ein Scheißtag», fasste der 26-Jährige zusammen. «Ich wurde Siebter, aber es war Mist. Ein wirklich schlechter Tag, nicht nur wegen der Platzierung. Bis jetzt funktioniert das Motorrad nicht. Die anderen sind stark ins Wochenende gestartet, sie haben hier getestet. Mit dem Test hätten wir vielleicht bereits eine Abstimmung, aber so nicht. Das Bike verzögert nicht gescheit und das Turning ist auch schlecht. Schlechter als letztes Jahr.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Aragón © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Hafizh Syahrin © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Dominique Aegerter Zurück Weiter

Als Yamaha mitteilte, dass sie auf den Sommertest im August in Aragon verzichten, meinte Razgatlioglu, dass es manchmal gut wäre, nicht zu fahren, weil der Fahrer dann umso hungriger auf das Motorrad zurückkehrt.

«Ich war sehr hungrig», betonte Toprak gegenüber SPEEDWEEK.com. «Um jetzt Siebter zu sein. Aber es geht nicht nur um den siebten Platz. In Imola war ich am Freitag Zehnter oder Elfter, aber ich fuhr eine sehr gute Rennsimulation. Hier ging das nicht, ich fuhr nie mehr als fünf oder sechs Runden am Stück, weil das Bike nicht funktioniert. Das war ein ganz seltsamer Tag. Das ist keine unserer starken Strecken, aber so schlecht sind wir normal nicht.»

Razgatlioglu hält in Aragon den Pole-Rekord und drehte auch die schnellste Rennrunde. In den Rennen 2022 brauste er dreimal auf Platz 3. Am Freitagabend lag er 1,108 sec hinter der Bestzeit von Bautista.

«Wir haben die Daten des Motorrads von diesem Jahr mit letztem verglichen, alles ist anders», erklärte Toprak, der Weltmeister von 2021. «Das Bike funktioniert wirklich null. Wir müssen uns deutlich verbessern, damit ich am Samstag im Rennen um eine gute Position kämpfen kann. Jonathan Rea ist hier immer stark und Alvaro Bautista ebenfalls. Hinzu kommen Petrux und Rinaldi und Gerloff. So wie es jetzt steht, können wir nicht ums Podium kämpfen. Normal habe ich immer noch etwas in der Hinterhand, aber momentan sind mir die Hände gebunden. Sobald ich ein gutes Gefühl für das Motorrad habe, kämpfe ich auch und gebe alles.»

Nicht nur Razgatlioglu strauchelte, sondern auch die anderen drei Yamaha-Piloten mit Werksmaschinen: Domi Aegerter wurde Neunter, Andrea Locatelli Zehnter und Remy Gardner Zwölfter.

«Alle Yamaha-Fahrer haben die gleichen Probleme», hielt Toprak fest. «Aber ich habe die größten Schwierigkeiten, weil mein Fahrstil so anders ist. Diese Strecke hat langgezogene Kurven, da kann ich meine Stärke auf der Bremse nicht ausspielen. Die anderen sind in diesen Kurven viel besser als ich, aber auch für sie ist das Motorrad schlechter als letztes Jahr.»