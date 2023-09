Dominique Aegerter (9./Yamaha): «Abstand zu groß»

Dominique Aegerter will sich am Samstag ins Zeug legen

Yamaha hat in Aragón keinen leichten Stand, der neunte Platz von Dominique Aegerter am ersten Trainingstag ist daher höher einzuschätzen. Der Superbike-Rookie hat sich für das zehnte Saisonmeeting viel vorgenommen.

Nicht nur das Yamaha-Werksteam hat auf den Test in Aragón Ende August verzichtet, auch das Junior-Team GRT mit den Rookies Dominique Aegerter und Remy Gardner fehlte. Am ersten Trainingstag am Rennwochenende wurde deutlich, dass das ein Fehler war: Selbst Aushängeschild Toprak Razgatlioglu strauchelt und belegt in der kombinierten Zeitenliste nur Platz 7.

Zweitbester Yamaha-Pilot am Freitag ist Aegerter auf der neunten Position. Der Schweizer war auch im Winter nicht mit der R1 im MotorLand testen und musste sich zunächst neue Referenzen suchen.



«Ich würde sagen, dass wir das Wochenende mit einem elften und einem achten Platz stark begonnen haben, auch wenn der Abstand zur Spitze noch zu groß ist. Aber im Vergleich zu den anderen Yamahas liegen wir gut im Rennen», meinte auch der 30-Jährige. «Ich kann mir auch vorstellen, dass andere einen kleinen Vorteil haben, nachdem sie hier vor ein paar Wochen einen Test hatten. Wir werden im Team und mit den Yamaha-Leuten hart daran arbeiten, ein gutes Set-up zu finden und auch die Elektronik optimal abzustimmen.»

Obwohl Aragón nicht zu den besten Rennstrecken von Aegerter zählt, hat sich der zweifache Supersport-Weltmeister für das restliche Wochenende einiges vorgenommen. Den Grundstein für ein erfolgreiches Wochenende will er in der Superpole legen.



«Aragón ist ganz anders als die meisten anderen Strecken und gehört, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, nicht zu meinen Favoriten», betonte Aegerter. «Am Samstag sollten die Bedingungen ähnlich wie heute sein, hoffentlich mit etwas weniger Wind. Wenn wir mehr Grip nutzen und das Turning ein wenig verbessern, werden wir auf dieser Strecke stärker sein. Im Rennen will ich auf jeden Fall in die Top-10 fahren und im Qualifying vielleicht sogar noch etwas weiter nach vorn.»