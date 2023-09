Gerloff wieder bester BMW-Fahrer: Loblied auf Bonovo

Garrett Gerloff aus dem deutschen Team Bonovo BMW konnte mit Platz 6 am Freitag in Aragon nahtlos an seine starken Leistungen bei der Superbike-WM in Frankreich anknüpfen. SPEEDWEEK.com verriet er das Erfolgsgeheimnis.

Selbst Außenstehende können leicht erkennen, dass im Team Bonovo action des rührigen Eigentümers Jürgen Röder eine selten gute Atmosphäre herrscht. Diese färbt auf die Fahrer ab und beflügelt sie im Idealfall zu Bestleistungen.

Als Garrett Gerloff nach der Saison 2021 von Yamaha zu BMW wechselte war er kein gebrochener Mann, aber der Texaner hatte schwierige und emotional belastende Zeiten hinter sich.

Im familiären Bonovo-Team kehrt seine Lockerheit Stück für Stück zurück, und mit ihr die Erfolge. In Magny-Cours (Pole-Position!) war Gerloff der schnellste BMW-Fahrer, am Freitag in Aragon als Sechster ebenso.

«Ich fahre im besten Team», lobte Garrett beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «2020 kam ich in die Superbike-WM und war Neunter, Zehnter, Elfter, Zwölfter, das waren meine Resultate. Dann machte es auf einmal klick. Vorangegangen waren konstante Fortschritte, nur konnte man die nicht an den Resultaten sehen. Die Fortschritte fielen einem nur auf, wenn man sich alles im Detail anschaute. Dieses Jahr ist es gleich. Ich habe ein unglaubliches Team mit einer super-guten Atmosphäre. Wir erzielen konstant Verbesserungen und ich fühle mich immer stärker auf dem Motorrad. Irgendwann kommt alles zusammen und es fühlt sich gut an.»

Das Bonovo-Team kam 2021 in die Weltmeisterschaft, es fährt also erst die dritte Saison mit. «Für mich fühlte es sich erstaunlich an, wenn sie mich nach einem neunten oder zehnten Platz angefeuert haben, es ist nett, dass ihre Erwartungen realistisch sind», hielt Gerloff fest. «Sie haben sich ehrlich über Top-10-Plätze gefreut. So erschaffst du eine positive Atmosphäre und hältst den Ball am Laufen. Dann versuchen alle ein bisschen mehr zu erreichen, denken positiv und bleiben motiviert. Das ist das Beste, was ich je erlebt habe. Alles hängt von der geistigen Einstellung ab. Im Rennsport gibt es immer Erwartungen. Erwartungen können dir aber auch die Freude nehmen. In unserem Team gibt es viel Spaß, ich genieße es, an die Rennstrecke zu kommen.»

«Was sich dieses Jahr am besten anfühlte, war der dritte Platz im dritten freien Training in Imola», sagte der 28-Jährige überraschend. «Für uns war das eine große Sache, wir waren nie zuvor in den Top-5. Das war nur ein Training, aber man muss auch die kleinen Dinge feiern. Wir haben uns damals alle gefragt, wo dieser dritte Platz auf einmal herkommt. Die Rennen in Imola waren Mist, es war ein schlechtes Wochenende. Aber dieser Hoffnungsschimmer hat uns sehr gepusht. Dann waren wir in Most in einer der Sessions Erster – und die Rennen waren wieder kompletter Mist. Aber wir haben eine Session angeführt und uns darüber gefreut. Nach Most kam Magny-Cours und wir waren in jeder Session Zweiter und holten die Pole. Auch auf kleinen Siegen kannst du aufbauen.»