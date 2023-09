Philipp Öttl (11./Ducati): Konstanz und Race-Pace gut

Als Elfter am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Aragón zeigte Philipp Öttl eine solide Performance. «Unsere Pace-Pace ist nicht schlecht», sagte der Ducati-Pilot zuversichtlich.

Nach einer Serie verhaltener Ergebnisse erreichte Philipp Öttl beim Superbike-Meeting in Magny-Cours zum ersten Mal in allen drei Rennen die Top-10. So solide wie in Frankreich könnte es auch an diesem Wochenende in Aragon laufen. Die Freitagtrainings beendete der Go-Eleven-Ducati-Pilot auf den Plätzen 10 und 11, in der kombinierten Zeitenliste ist er mit 1,5 sec Rückstand Elfter.



«Es lief gar nicht mal schlecht, wenn man berücksichtigt, dass wir beim Test nicht dabei waren», hielt Öttl fest. «Zuerst hat es etwas gedauert, bis wir in Schwung gekommen sind. Im FP1 Zehnter und am Nachmittag Elfter ist nicht so schlecht und etwas besser als zuletzt in Magny-Cours. Bei der Abstimmung sind wir auf einem guten Weg, für Samstag müssen wir aber noch einen Schritt nach vorn machen. Die Konstanz ist schon recht gut, wir benötigen nur noch etwas mehr Grip. Insgesamt war es ein positiver Tag.»

Auch wenn es noch nicht offiziell ist: Öttl wird seinen Platz im Go Eleven-Team an den ehemaligen MotoGP-Piloten Andrea Iannone verlieren. Bei der Jobsuche wird jedes gute Ergebnis hilfreich sein.

Die erste Hürde stellt die Superpole am Samstag dar. Abgesehen von Australien (Startplatz 5) kam Öttl in diesem Jahr im Qualifying nicht über elfte Positionen hinaus.



«Ein Startplatz in den ersten drei Reihen wäre gut, alles bis zur vierten Reihe ist in Ordnung. Mit einem ordentlichen Start ist man dann dabei und unsere Race-Pace ist gut», meinte der Bayer zuversichtlich. «Die Zeiten sind wieder eng beieinander. Die Fahrer vorn haben einen gewissen Vorsprung, aber man weiß nicht, mit welchen Reifen sie gefahren sind. Wie die Kräfteverhältnisse wirklich sind, werden wir wohl erst am Samstag sehen.»